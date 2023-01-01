Одно авто на крыше второго: ДТП произошло 1 января на въезде в Нижний Тагил

У седана сработали две подушки безопасности на передних сидениях, у машины сильнее всего повреждена передняя часть, есть повреждения и с других сторон. Китайский внедорожник от удара оказался в воздухе, перелетел вторую машину-участницу аварии и оказался сверху на Hyundai.