Одно авто на крыше второго: ДТП произошло 1 января на въезде в Нижний Тагил

ДТП произошло вечером 1 января на южном подъезде к Нижнему Тагилу. У поворота на Руш столкнулись седан Hyundai и внедорожник Chery. В результате аварии машины врезались в ограждение, а Chery оказался на крыше у второй иномарки.
У седана сработали две подушки безопасности на передних сидениях, у машины сильнее всего повреждена передняя часть, есть повреждения и с других сторон. Китайский внедорожник от удара оказался в воздухе, перелетел вторую машину-участницу аварии и оказался сверху на Hyundai.
В результате аварии имеется один пострадавший. Оба водителя трезвы. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила, — сообщили TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
На место аварии также прибыли тагильские спасатели, однако их помощь участникам ДТП не потребовалась, сообщил TagilCity.ru Сергей Копёркин.