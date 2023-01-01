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Одно авто на крыше второго: ДТП произошло 1 января на въезде в Нижний Тагил

Сегодня, 17:49
Фото: Сергей Копёркин / TagilCity.ru

Иномарка взлетела в результате ДТП на въезде в Нижний Тагил

Две красные иномарки столкнулись на южном подъезде к Нижнему Тагилу вечером 1 января. Chery и Hyundai попали в дорожную аварию в воскресенье вечером. Корейская иномарка в результате ДТП оказалась на крыше китайской машины. Один человек пострадал.

ДТП произошло вечером 1 января на южном подъезде к Нижнему Тагилу. У поворота на Руш столкнулись седан Hyundai и внедорожник Chery. В результате аварии машины врезались в ограждение, а Chery оказался на крыше у второй иномарки.

У седана сработали две подушки безопасности на передних сидениях, у машины сильнее всего повреждена передняя часть, есть повреждения и с других сторон. Китайский внедорожник от удара оказался в воздухе, перелетел вторую машину-участницу аварии и оказался сверху на Hyundai.

В результате аварии имеется один пострадавший. Оба водителя трезвы. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила, — сообщили TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

На место аварии также прибыли тагильские спасатели, однако их помощь участникам ДТП не потребовалась, сообщил TagilCity.ru Сергей Копёркин. 

Фото: Сергей Копёркин / TagilCity.ru
#Нижний Тагил#ДТП#Южный въезд#Chery#Hyundai#Руш#Александра Логинова
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