Первым новорожденным в Нижнем Тагиле в 2023 году стал мальчик

Малыш весом 3,9 кг появился на свет в Нижнем Тагиле первым в 2023 году. Ребенок имеет рост 52 см, а его мама Татьяна поблагодарила врачей за внимательное отношение:
Я и подумать не могла, конечно, что буду рожать в новогоднюю ночь. Спасибо врачам — они очень внимательные, поддерживали меня. Теперь шучу, что рожала, как звезда — под залпы салютов! — рассказывает тагильчанка.
Всего в Свердловской области за новогоднюю ночь появились на свет 17 младенцев. Младенцы порадовали свои семьи в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Ирбите и Краснотурьинске, причем в большинстве случаев малыши — мальчики.
В минувшем 2022 году в Нижнем Тагиле родились почти 3 тысячи детей, из них сразу в 19 семьях появились двойняшки. Главный врач Демидовской больницы ранее отмечал, что Перинатальный центр в 2022 году подтвердил звание «Больница, доброжелательная к ребенку». Сейчас родильный дом на улице Горошникова - единственное медицинское учреждение, которое принимает рожениц города и соседних территорий. Родильный дом на Вагонке (проспект Вагоностроителей) закрыт на реконструкцию с 2019 года. Его открытие планировалось на 2020 год, в результате различных изменений бюджета на капремонт здания новым сроком открытия называется 2023 год.
Ранее в Нижнем Тагиле назвали самые популярные и самые редкие имена для младенцев обоих полов. Как тагильские молодые родители называют детей — читайте по ссылке ниже.