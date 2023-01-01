Первым новорожденным в Нижнем Тагиле в 2023 году стал мальчик

В минувшем 2022 году в Нижнем Тагиле родились почти 3 тысячи детей, из них сразу в 19 семьях появились двойняшки. Главный врач Демидовской больницы ранее отмечал, что Перинатальный центр в 2022 году подтвердил звание «Больница, доброжелательная к ребенку». Сейчас родильный дом на улице Горошникова - единственное медицинское учреждение, которое принимает рожениц города и соседних территорий. Родильный дом на Вагонке (проспект Вагоностроителей) закрыт на реконструкцию с 2019 года. Его открытие планировалось на 2020 год, в результате различных изменений бюджета на капремонт здания новым сроком открытия называется 2023 год.