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Первым новорожденным в Нижнем Тагиле в 2023 году стал мальчик

Сегодня, 10:19
Фото: 1MI
В Перинатальном центре Нижнего Тагила первые роды 2023 года приняли 1 января в 1 час 40 минут. Местная жительница Татьяна родила сына.

Малыш весом 3,9 кг появился на свет в Нижнем Тагиле первым в 2023 году. Ребенок имеет рост 52 см, а его мама Татьяна поблагодарила врачей за внимательное отношение:

Я и подумать не могла, конечно, что буду рожать в новогоднюю ночь. Спасибо врачам — они очень внимательные, поддерживали меня. Теперь шучу, что рожала, как звезда — под залпы салютов! — рассказывает тагильчанка.

Всего в Свердловской области за новогоднюю ночь появились на свет 17 младенцев. Младенцы порадовали свои семьи в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Ирбите и Краснотурьинске, причем в большинстве случаев малыши — мальчики.

В минувшем 2022 году в Нижнем Тагиле родились почти 3 тысячи детей, из них сразу в 19 семьях появились двойняшки. Главный врач Демидовской больницы ранее отмечал, что Перинатальный центр в 2022 году подтвердил звание «Больница, доброжелательная к ребенку». Сейчас родильный дом на улице Горошникова - единственное медицинское учреждение, которое принимает рожениц города и соседних территорий. Родильный дом на Вагонке (проспект Вагоностроителей) закрыт на реконструкцию с 2019 года. Его открытие планировалось на 2020 год, в результате различных изменений бюджета на капремонт здания новым сроком открытия называется 2023 год. 

19 двойняшек родились в Нижнем Тагиле в 2022 году
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Ранее в Нижнем Тагиле назвали самые популярные и самые редкие имена для младенцев обоих полов. Как тагильские молодые родители называют детей — читайте по ссылке ниже.

Дионисий и Эмили, Ева и Лев: названы необычные и популярные имена в Нижнем Тагиле
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#Александра Логинова#Нижний Тагил#Здоровье#Новый год#Дети#Перинатальный центр#Роды#Новорожденный
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