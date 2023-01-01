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Снегопады накроют Свердловскую область 2 января

Сегодня, 17:04
Фото: TagilCity.ru
В понедельник 2 января синоптики прогнозируют обильные осадки на территории региона. В части Свердловской области будет метель, температура воздуха днем станет выше, чем накануне.

Ветер юго-восточного и восточного направления будет достигать 4-9 м/с, возможны порывы до 14 м/с. По данным свердловских метеорологов, днем 2 января в регионе ожидается потепление. В среднем температура будет -5…-10 градусов, в северной части Свердловской области — холоднее, до -19 градусов.

В ночные часы столбики термометров свердловчан покажут до -21 градуса Цельсия. Север и восток Свердловской области ночью ждет до -28 градусов.

Главное управление МЧС России по Свердловской области предупреждает о том, что ночью будет идти снег, днем снегопад усилится. В результате обильных осадков возможно налипание снега на проводах ЛЭП, ожидается нарушение связи и перебои в передаче электроэнергии.

На дорогах ожидаются гололедица, снежный накат. Также специалисты ГУ МЧС прогнозируют задержку авиарейсов в аэропорту Кольцово.

#Александра Логинова#Свердловская область#Погода#Снегопад#Прогноз погоды
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