Снегопады накроют Свердловскую область 2 января

Ветер юго-восточного и восточного направления будет достигать 4-9 м/с, возможны порывы до 14 м/с. По данным свердловских метеорологов, днем 2 января в регионе ожидается потепление. В среднем температура будет -5…-10 градусов, в северной части Свердловской области — холоднее, до -19 градусов.