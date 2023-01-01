Снегопады накроют Свердловскую область 2 января

Ветер юго-восточного и восточного направления будет достигать 4-9 м/с, возможны порывы до 14 м/с. По данным свердловских метеорологов, днем 2 января в регионе ожидается потепление. В среднем температура будет -5…-10 градусов, в северной части Свердловской области — холоднее, до -19 градусов.
В ночные часы столбики термометров свердловчан покажут до -21 градуса Цельсия. Север и восток Свердловской области ночью ждет до -28 градусов.
Главное управление МЧС России по Свердловской области предупреждает о том, что ночью будет идти снег, днем снегопад усилится. В результате обильных осадков возможно налипание снега на проводах ЛЭП, ожидается нарушение связи и перебои в передаче электроэнергии.
На дорогах ожидаются гололедица, снежный накат. Также специалисты ГУ МЧС прогнозируют задержку авиарейсов в аэропорту Кольцово.