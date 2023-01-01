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Владислав Пинаев поздравил жителей Нижнего Тагила с Новым годом

Сегодня, 04:15
Фото: TagilCity.ru
Глава Нижнего Тагила поздравил всех тагильчан с Новым 2023 годом. Он записал обращение к горожанам, а также тем, кто находится в зоне СВО.
Уважаемые тагильчане, дорогие наши ветераны, дорогие друзья! Сегодня мы провожаем 2022 — наш юбилейный год, в котором мы реализовали все долгожданные проекты: это и наш мост, это и наша площадь, и ремонт ГДДЮТ, и многое-многое другое. Я бы хотел в очередной раз сказать слова благодарности в адрес губернатора Евгения Куйвашева и президента Владимира Путина за возможность реализовать в городе национальные проекты, федеральные и областные программы. Я бы хотел сказать слова благодарности и поздравить семьи военнослужащих, которые сегодня проходят задания в зоне СВО, и тех, кто мобилизован, кто служит в спецназе и ОМОНе, призван по контракту и ушел добровольцем в ЧВК. Пожелать всем здоровья любви благополучия и мирного неба над головой! - сказал Владислав Пинаев
С новым 2023 годом, дорогие читатели TagilCity.ru!
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#Александра Логинова#Нижний Тагил#Новый год#Свободное время#Владислав Пинаев#Поздравление#Праздник#Видео
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С новым 2023 годом, дорогие читатели TagilCity.ru!
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