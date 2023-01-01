Ёлка, не гори: от чего травмируются дети в новогодние каникулы и как этого избежать

Новый год — пора волшебства, веселья и резко возросшего детского травматизма. Пока юные тагильчане и их родители отдыхают, врачи работают в усиленном режиме. Чаще всего в травматологию поступают ребята с черепно-мозговыми травмами, ожогами и, как ни странно, обморожениями. Опасность, по словам врачей, при несоблюдении правил безопасности поджидают детей практически на каждом шагу. Однако самый распространенный источник травм — ледяные горки.
Маленькие пациенты поступают с компрессионными переломами позвоночника, плечевой кости и с другими серьезными травмами, которые требуют оперативного лечения и реабилитации, которая иногда длится почти год. К таким последствиям, к сожалению, приводят катание на «бубликах» в непредусмотренном для этого месте или несоблюдение элементарных правил безопасности, — рассказал редакции TagilCity.ru заведующий хирургическим отделением Детской городской больницы Нижнего Тагила Максим Кудымов.
Как в таких случаях поступать родителям? По словам врача, необходимо объяснять своим детям, что при спуске с горки следует сначала убедиться, свободна ли трасса. В это же время взрослым необходимо следить, чтобы дети спускались только с ровных, пологих горок без препятствий на съезде.
Неприятности случаются не только на улице, но и дома. Ярко переливающиеся гирлянды на окнах, безусловно, красивы, в то же время опасны для малышей. Медик напомнил, что любые электроприборы — риск поражения электрическим током. Исходя из печальной статистики, сталкиваются с этим семьи перед новогодним застольем. Родители заняты хлопотами перед празднованием, дети же остаются один на один с переливающимися украшениями.
Еще один опасный атрибут, без которого не представить Новый год, — бенгальские огни. Детский хирург настаивает, что не следует доверять это развлечение детям. Ведь температура горения искрящейся палочки превышает 1000 градусов и, при одном неловком движении, приводит к трагедии. То же самое касается пиротехнических изделий: салютов, петард, хлопушек и других разновидностей.
Пиротехника в новогодние праздники всегда подводится красной чертой. Самые сложные и опасные увечья сопровождают это веселье. Задача родителей, чтобы эта «игрушка» никаким образом не попала к детям в руки, — сказал Максим Кудымов.
Отдельная тема, по словам Максима Кудымова, — ожоги. Картошка для оливье в кипящей воде, кружка обжигающего чая и минута, в которую отвлеклись родители, приводят порою к тяжелым последствиям.
Ожоги — отдельная тема в детском травматизме, а подготовка к новогоднему столу — опасность их получить. Главное правило: кипяток и дети должны, по возможности, находится в разных комнатах. Внимательно следите за своими детьми, — призывает заведующий хирургическим отделением ДГБ Нижнего Тагила.
Бдительность родителей — главное правило сохранения здоровья и жизни ребенка. Чтобы не допустить травм среди подрастающего поколения, следует повторять правила безопасности, устранить травмоопасные ситуации и всегда быть начеку. Кроме того, для предотвращения случаев обморожения нужно следить, сколько времени дети проводят на улице. От этого зависит здоровье, а порой и жизнь ребенка.
Очень важно объяснять правила техники безопасности старшим детям. Невозможно водить ребенка все время за руку. Необходимо своевременно объяснить ему, где, когда и как он может попасть в опасную ситуацию. В первичной профилактике детского травматизма большая роль отводится родителям, — подытожил детский хирург Максим Кудымов.
В противном случае вы знаете, что всегда можете рассчитывать на врачей. Если ваш ребенок получил травму, незамедлительно обратитесь за медицинской помощью, напоминают врачи Детской городской больницы.