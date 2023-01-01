Ёлка, не гори: от чего травмируются дети в новогодние каникулы и как этого избежать

Неприятности случаются не только на улице, но и дома. Ярко переливающиеся гирлянды на окнах, безусловно, красивы, в то же время опасны для малышей. Медик напомнил, что любые электроприборы — риск поражения электрическим током. Исходя из печальной статистики, сталкиваются с этим семьи перед новогодним застольем. Родители заняты хлопотами перед празднованием, дети же остаются один на один с переливающимися украшениями.