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18-летний юноша пострадал в ДТП у поворота на Руш в Нижнем Тагиле

Сегодня, 06:11
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
18-летний пассажир автомобиля Hyundai получил травмы в результате ДТП, которое произошло вечером 1 января на своротке на Руш в Нижнем Тагиле. В результате аварии Chery оказалась на крыше корейской иномарки.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. Они установили, что мужчина за рулем Chery ехал со Старателя в сторону санатория Руш. Он не предоставил преимущества женщине за рулем Hyundai, которая двигалась в направлении Екатеринбурга. В результате аварии пострадал 18-летний пассажир корейской иномарки.

Юноша бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в больницу для получения медицинской помощи, — рассказали TgilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
ДТП в Нижнем Тагиле произошло 1 январяДТП в Нижнем Тагиле произошло 1 января
ДТП в Нижнем Тагиле произошло 1 январяДТП в Нижнем Тагиле произошло 1 января
ДТП в Нижнем Тагиле произошло 1 января
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Оба водителя прошли освидетельствование на состояние опьянения. В момент ДТП они были трезвыми. Женщина-водитель Hyundai за 2022 год привлекалась 11 раз за нарушение ПДД. Мужчина на Chery в течение года привлекался к административной ответственности дважды.

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#Евгения Сафина#ДТП#Эксклюзив#Нижний Тагил#Авария#Руш#Иномарки#Полиция#ГИБДД
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