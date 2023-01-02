18-летний юноша пострадал в ДТП у поворота на Руш в Нижнем Тагиле

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. Они установили, что мужчина за рулем Chery ехал со Старателя в сторону санатория Руш. Он не предоставил преимущества женщине за рулем Hyundai, которая двигалась в направлении Екатеринбурга. В результате аварии пострадал 18-летний пассажир корейской иномарки.
Юноша бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в больницу для получения медицинской помощи, — рассказали TgilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
Оба водителя прошли освидетельствование на состояние опьянения. В момент ДТП они были трезвыми. Женщина-водитель Hyundai за 2022 год привлекалась 11 раз за нарушение ПДД. Мужчина на Chery в течение года привлекался к административной ответственности дважды.