18-летний юноша пострадал в ДТП у поворота на Руш в Нижнем Тагиле

Оба водителя прошли освидетельствование на состояние опьянения. В момент ДТП они были трезвыми. Женщина-водитель Hyundai за 2022 год привлекалась 11 раз за нарушение ПДД. Мужчина на Chery в течение года привлекался к административной ответственности дважды.