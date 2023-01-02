20-летний молодой человек пропал накануне нового года в Екатеринбурге

Поисковики отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области сообщают, что рост пропавшего составляет 173 сантиметра. У него серо-голубые глаза и волосы темно-русого цвета. Ильнар худощавого телосложения.
В момент пропажи молодой человек был одет в зеленую куртку темного цвета и синие спортивные штаны. На голове у него была черная шапка, а на ногах — ботинки такого же цвета. Особых примет у пропавшего нет, он может находиться в любом районе региона.
Напомним, 36-летняя мать пятерых детей пропала из села под Алапаевском. Ее разыскивают уже 1,5 недели волонтеры поисковых отрядов и сотрудники правоохранительных органов.