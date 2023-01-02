214,3 млн выделено на ремонт школы № 32 в Нижнем Тагиле

Капремонт должен быть начат с даты заключения контракта. Окончить работы и передать объект заказчику следует не позднее 15 декабря 2023 года. Рабочую документацию разрабатывал «Тагилгражданпроект».
Победителю аукциона необходимо провести демонтажные работы, обустроить новые системы отопления, водоснабжения и вентиляции, электрического освещения и оборудования. Кроме того, в здании появятся современные пожарные сигнализации и видеонаблюдение.
На объекте необходимо обеспечить охрану материально-технических ценностей и ежемесячно предоставлять заказчику материалы фото- и видеоматериалы фиксации выполненных работ. По окончании капремонта необходимо вывезти и утилизировать мусор.
Гарантия на выполненные работы составит пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 12 января 2023 года.