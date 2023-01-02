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214,3 млн выделено на ремонт школы № 32 в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:31
Фото: TagilCity.ru
Подрядчика на капитальный ремонт школы № 32 ищет администрация Нижнего Тагила. На проведение работ выделено 214,3 миллиона рублей.

Капремонт должен быть начат с даты заключения контракта. Окончить работы и передать объект заказчику следует не позднее 15 декабря 2023 года. Рабочую документацию разрабатывал «Тагилгражданпроект».

Победителю аукциона необходимо провести демонтажные работы, обустроить новые системы отопления, водоснабжения и вентиляции, электрического освещения и оборудования. Кроме того, в здании появятся современные пожарные сигнализации и видеонаблюдение.

На объекте необходимо обеспечить охрану материально-технических ценностей и ежемесячно предоставлять заказчику материалы фото- и видеоматериалы фиксации выполненных работ. По окончании капремонта необходимо вывезти и утилизировать мусор.

Гарантия на выполненные работы составит пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 12 января 2023 года.

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