4 ребенка пострадали в ДТП перед новым годом на Свердловской трассе

Обе аварии случились вечером 31 декабря. Около 18.00 водитель Hundai, который ехал в Екатеринбург, выехал на встречку и столкнулся с Opel. В результате трое несовершеннолетних пассажиров иномарок получили травмы и были доставлены каретами скорой помощи в больницу Ревды. Дети не получили серьезных увечий, так как были пристегнуты ремнями безопасности, и после осмотра врачи отпустили их домой.
Вторая авария произошла спустя полчаса на этом же самом месте. За рулем Honda находилась мать, которая не справилась с управлением и съехала в кювет. В результате ее 9-летний сын получил перелом позвоночника — мальчик не был пристегнут. Помимо него, в автомобиле находились отец и два брата возрастом 11лет и одного года. Семья ехала на новогодние праздники, кроме мальчика никто не пострадал.
В УГИБДД Свердловской области напоминают водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения и перевозки детей. Все новогодние праздники в регионе будут проводиться рейды по выявлению нарушителей.