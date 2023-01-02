4 ребенка пострадали в ДТП перед новым годом на Свердловской трассе

Вторая авария произошла спустя полчаса на этом же самом месте. За рулем Honda находилась мать, которая не справилась с управлением и съехала в кювет. В результате ее 9-летний сын получил перелом позвоночника — мальчик не был пристегнут. Помимо него, в автомобиле находились отец и два брата возрастом 11лет и одного года. Семья ехала на новогодние праздники, кроме мальчика никто не пострадал.