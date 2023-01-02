Число фейерверков снизилось в новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле

Снижение количества фейерверков в разных частях Нижнего Тагила отметили жители всех районов города.
Из Алтайского микрорайона на Вагонке салюты видны всегда хорошо. В этом году Гальянка мало стреляла, центр тоже, а со стороны Тагилстроя почти не было фейерверков. Мало было и во дворах на Вагонке — обычно с 31 декабря на 1 января стреляют весь вечер и часов до 3-4 утра. А в этом году стреляли мало и закончили рано. Раньше смотрели в окна, во дворах со всех сторон были запускающие фейерверки. В этом году впервые за много лет так скудно, — рассказывает житель Дзержинского района.
Ещё одна тагильчанка, которая проживает на Пихтовых горах, тоже отметила, что на Вагонке было мало ночных фейерверков.
В этом году намного меньше салютов было во дворах, стреляли все до часу ночи примерно, — говорит вагонская читательница TagilCity.ru.
Мало пиротехники применяли и жители Тагилстроевского района. Местная жительница Марина рассказала редакции, что горожане в центре Тагилстроя поджигали свои салюты только до полпервого ночи, а после все закончилось.
В магазине пиротехники редакции TagilCity.ru рассказали, что в этом году трафик находится на уровне прошлых новогодних праздников.
Покупателей примерно столько же, что и в прошлом году. Не могу сказать, что стали меньше покупать пиротехнику, — пояснила продавец в отделе, который появился рядом с ТЦ на Вагонке незадолго до нового года.
При этом в ассортименте магазина 2 января много товаров с акциями — со скидками до 70%, но покупателям не нравятся и подарки. При корреспонденте продавец рассказала мужчине об акции: при покупке двух единиц товара еще две в подарок.
Зачем мне 4 свечи, мне и 2 много. Я на эти деньги лучше патроны себе куплю, в лесу постреляю, — решил мужчина средних лет и ушел без покупок.
Жители России в конце 2022 года отметили, что у них нет праздничного настроения: мировые события не располагают к широким гуляниям, говорят социологи. Санкционное давление на страну, сокращение персонала в ряде компаний и новая экономическая реальность снизили расходы на товары для праздника.
В 2022 году в связи с СВО в Нижнем Тагиле открытие центральной елки также было без праздничного салюта. А городские фирмы частично стали отменять новогодние корпоративные и жертвовать эти деньги на нужды СВО.