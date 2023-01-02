Девушки в Екатеринбурге пригласили новых знакомых отметить новый год и ограбили их

Личности злоумышленников оперативники установили и изъяли у них похищенные гаджеты. Грабители во всем сознались. По их словам, они рассчитывали на то, что гости в состоянии алкогольного опьянения не заметят пропажи. Теперь в отношении них заведено уголовное дело. За совершенное преступление мужчинам и женщинам грозит до семи лет тюрьмы.