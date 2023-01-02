Девушки в Екатеринбурге пригласили новых знакомых отметить новый год и ограбили их

Мужчины познакомились с девушками в социальных сетях. Они пригласили их отметить встречу нового года на съемной квартире. Однако во время вечеринки в жилище вошли незнакомцы, которые стали обыскивать вещи гостей. Те, в свою очередь, заметили это, завязался конфликт. В результате пострадавшие лишились сотовых телефонов и обратились в полицию.
Личности злоумышленников оперативники установили и изъяли у них похищенные гаджеты. Грабители во всем сознались. По их словам, они рассчитывали на то, что гости в состоянии алкогольного опьянения не заметят пропажи. Теперь в отношении них заведено уголовное дело. За совершенное преступление мужчинам и женщинам грозит до семи лет тюрьмы.
Сотрудники правоохранительных органов считают, что задержанные могут иметь отношение к аналогичным преступлениям. Всех, что пострадал от их действий, просят обратиться по телефонам 8 (343) 356-42-03 или 102(02)