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Девушки в Екатеринбурге пригласили новых знакомых отметить новый год и ограбили их

Сегодня, 06:52
Фото: 1MI
Два молодых человека попались на уловки злоумышленниц, которые пригласили их на встречу нового года с целью грабежа в Екатеринбурге. Однако воровки были пойманы вместе с подельниками.

Мужчины познакомились с девушками в социальных сетях. Они пригласили их отметить встречу нового года на съемной квартире. Однако во время вечеринки в жилище вошли незнакомцы, которые стали обыскивать вещи гостей. Те, в свою очередь, заметили это, завязался конфликт. В результате пострадавшие лишились сотовых телефонов и обратились в полицию.

Личности злоумышленников оперативники установили и изъяли у них похищенные гаджеты. Грабители во всем сознались. По их словам, они рассчитывали на то, что гости в состоянии алкогольного опьянения не заметят пропажи. Теперь в отношении них заведено уголовное дело. За совершенное преступление мужчинам и женщинам грозит до семи лет тюрьмы.

Сотрудники правоохранительных органов считают, что задержанные могут иметь отношение к аналогичным преступлениям. Всех, что пострадал от их действий, просят обратиться по телефонам 8 (343) 356-42-03 или 102(02)

Фото: УМВД по Екатеринбургу
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#Евгения Сафина#Криминал#Новый год#Екатеринбург#Полиция#Знакомые#Девушки#Грабеж
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