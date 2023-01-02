Дом многодетной семьи полностью сгорел в Нижнем Тагиле

По словам знакомых погорельцев, в семье воспитывается пятеро детей, младшему из которых три года. В огне сгорели все вещи, документы и имущество. Сами жильцы не пострадали, потому что их не было дома. Пожарных вызвали соседи, после того, как заметили пламя, пишут в сообществе «Инцидент Нижней Тагил» ВКонтакте.