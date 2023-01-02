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Дом многодетной семьи полностью сгорел в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:00
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Дом многодетной семьи полностью выгорел на улице Рябиновая в Нижнем Тагиле. На новый год родители с детьми отправились в гости, на момент пожара их не было в жилище.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС 1 января около 15.00. На место выехали 12 огнеборцев, в тушении помогали четыре единицы спецтехники. Площадь пожара составила 142 квадратных метра. Помимо дома от огня пострадали надворные постройки и автомобиль «Соболь».

По словам знакомых погорельцев, в семье воспитывается пятеро детей, младшему из которых три года. В огне сгорели все вещи, документы и имущество. Сами жильцы не пострадали, потому что их не было дома. Пожарных вызвали соседи, после того, как заметили пламя, пишут в сообществе «Инцидент Нижней Тагил» ВКонтакте.

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