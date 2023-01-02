Гибель фельдшера, смертельная свадьба и катание на капоте: громкие ДТП 2022 года

Несколько аварий за год унесли жизни людей значимых профессий, тех чья смерть повергла в шок сотни людей.
Одно из самых резонансных в Нижнем Тагиле стало ДТП с гибелью пятерых человек 15 августа. Тогда компания подростков ночью решила прокатиться на родительском автомобиле одного из них. В результате 16-летний водитель на большой скорости врезался в машину «скорой помощи». Сам он погиб, как и трое его пассажиров. Травмы, не совместимые с жизнью, получила также фельдшер скорой — 45-летняя Ирина Зентерекова.
Две актрисы Краснотурьинского театра кукол погибли после столкновения автобуса с выехавшим на встречную полосу грузовиком MAN. Авария произошла в ночь с 1 на 2 октября. Автобус с актерами возвращался с гастролей из Первоуральска. Помимо погибших Юлии Арабей и Кристины Шварц, в ДТП пострадал актер Антон Старцев.
В массовой аварии на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле 29 ноября погиб бывший сотрудник полиции, ветеран боевых действий на Северном Кавказе и член «Боевого братства» Вячеслав Перемыкин. Виновником аварии стал водитель BMW, который не справился с управлением и въехал в Hyundai Solaris, едущий впереди. Затем BMW вылетел на встречную полосу и столкнулся еще с двумя иномарками, одна из которых врезалась в пассажирский автобус, а вторая, за рулем которой был Вячеслав Перемыкин, — в металлическое ограждение.
Правило «Выпил — останься дома» должно стать для водителей непреложной истинной. Однако случаев, когда нетрезвый человек садится за руль и губит чьи-то жизни, меньше, к сожалению, год от года не становится.
5 марта житель Первоуральска будучи пьяным и уставшим ехал за рулем Toyota Camry по трассе «Пермь — Екатеринбург» со скоростью 60 км/ч. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta. Водитель отечественной легковушки скончался на месте. А виновника осудили на 5 лет с отбыванием срока в колонии-поселении.
17 июня пожилую велосипедистку, ехавшую из сада под Каменском-Уральским, сбил нетрезвый водитель Lada. Пенсионерка скончалась на месте, а водитель скрылся с места ДТП. Позже его остановили сотрудники ДПС, заметив разбитое стекло и помятый капот автомобиля. Водитель имел признаки опьянения и отказался от медосвидетельствования.
Пьяный водитель сбил двух пешеходов насмерть в поселке Верхняя Синячиха и скрылся с места ДТП. Авария случилась 2 ноября. Водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и сбил двух пешеходов, идущих по обочине. Мужчина и женщина скончались на месте. После водитель ВАЗа сбежал, однако сотрудники полиции нашли его в течение часа. Экспертиза показала, что он был пьян.
Некоторые водители предпочитают «играть» с сотрудниками ДПС в догонялки по дорогам, что нередко приводит к несчастным случаям.
13-летняя жительница Каменска-Уральского решила покататься на родительском ВАЗе с друзьями и для этого украла ключи. Инцидент произошел 22 мая. За руль сел 16-летний приятель девочки, а третьим стал их 17-летний знакомый. В какой-то момент машина привлекла внимание сотрудников ДПС. Однако просьбу полицейских остановится подростки не выполнили и решили скрыться. В итоге автомобиль на скорости 120 км/ч врезался в столб. Все подростки получили травмы различной степени тяжести.
5 сентября сотрудники дорожной полиции устроили погоню за жителем Иркутской области на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган. Изначально водителя Toyota Corolla остановили для проверки документов. Однако тот отказался их предъявлять, зажал боковым стеклом руку полицейского и протащил его несколько десятков метров. Экипаж ДПС пустился в погоню за водителем. На некоторых участках трассы скорость его автомобиля достигала 200 км/ч. Полицейские не стали применять табельное оружие, так как транспортный поток был интенсивным, а в салоне находился несовершеннолетний пассажир и женщина. Водителю удалось уйти от погони, но на следующий день он сам явился в отдел полиции.
Два автоинспектора попали в аварию, врезавшись в фуру, во время погони за пьяным лихачем 22 сентября в Екатеринбурге. Водитель «Нивы» проигнорировал требование сотрудников полиции остановится и попытался скрыться. В последствии оказалось, что он лишен водительских прав, а за рулем был нетрезвый. Один из пострадавших полицейских скончался от полученных травм в реанимации.
Иногда шутки и забавы с транспортными средствами из-за беспечности становятся причинами травм и гибели людей.
24 июля в районе поселка Горбуново два приятеля решили прокатится на квадроцикле родственников одного из них. Однако 17-летний водитель не справился с управлением и автотранспорт перевернулся. Молодой человек скончался в больнице от полученных травм. Его пассажир выжил.
Пьяный тагильчанин решил покатать подругу на капоте своего Mercedes ночью 23 сентября. Однако девушка сорвалась и упала на проезжую часть. В результате она получила открытый перелом голени. Ранее водитель уже привлекался к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
22-летняя девушка погибла 18 ноября в Белоярском районе после катания на снегокате, привязанном к автомобилю. Девушка слетела на дорогу и попала под колеса едущей позади машины. Водитель, который являлся родным дядей девушки, не успел среагировать. В результате она скончалась по дороге в больницу.
Торопясь на какое-либо торжество, водители и пассажиры транспортных средств могут попасть на собственные похороны.
22 августа в ДТП, которое произошло в Волгоградской области, погиб известный шоумен из Екатеринбурга Роман Аставин. Его Lada Largus врезалась в Ssang Yong, который вылетел на встречную полосу. Помимо Романа в аварии погибли его супруга и теща. Семья ехала на свадьбу 19-летней дочери.
Семья цыган ехала из Верхней Салды в Нижний Тагил, чтобы передать приглашения на свадьбу. Однако на трассе автомобиль столкнулся с ГАЗелью. В результате погибли водитель и три его пассажирки. Они были сестрами невесты, а одна из них — на четвертом месяце беременности.