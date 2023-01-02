Гибель фельдшера, смертельная свадьба и катание на капоте: громкие ДТП 2022 года

5 сентября сотрудники дорожной полиции устроили погоню за жителем Иркутской области на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган. Изначально водителя Toyota Corolla остановили для проверки документов. Однако тот отказался их предъявлять, зажал боковым стеклом руку полицейского и протащил его несколько десятков метров. Экипаж ДПС пустился в погоню за водителем. На некоторых участках трассы скорость его автомобиля достигала 200 км/ч. Полицейские не стали применять табельное оружие, так как транспортный поток был интенсивным, а в салоне находился несовершеннолетний пассажир и женщина. Водителю удалось уйти от погони, но на следующий день он сам явился в отдел полиции.