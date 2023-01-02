Космонавт Прокопьев из Екатеринбурга 15 раз за сутки встретил Новый год

Прокопьев с товарищами, исследующими космос на борту Международной космической станции, встретил праздник 31 декабря в 13:06 по московскому времени — в эту минуту многоцелевой исследовательский комплекс пролетал над Тихим океаном. Завершающий праздничную гряду Новый год был над Гавайскими островами уже 1 января в 13:51 по времени столицы России.