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Космонавт Прокопьев из Екатеринбурга 15 раз за сутки встретил Новый год

Сегодня, 17:01
Фото: Скриншот видеозаписи Роскосмоса
Сергей Прокопьев, космонавт из Екатеринбурга, находится на МКС. Пролетая над разными часовыми поясами Земли, свердловчанин 15 раз за сутки побывал во времени празднования Нового года.

Прокопьев с товарищами, исследующими космос на борту Международной космической станции, встретил праздник 31 декабря в 13:06 по московскому времени — в эту минуту многоцелевой исследовательский комплекс пролетал над Тихим океаном. Завершающий праздничную гряду Новый год был над Гавайскими островами уже 1 января в 13:51 по времени столицы России.

Несмотря на множество возможностей устроить праздник, сотрудники Роскосмоса накрывали традиционный стол только единожды, следует из данных ведомства. Космонавт из Екатеринбурга рассказал, что на космическом столе стояли консервированная черная икра, креветки и белуга.

Космонавт из Екатеринбурга сыграл в футбол на МКС
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Ранее покоритель космоса из столицы Свердловской области уже удивлял граждан: он сыграл в футбол прямо на МКС. Со слов Прокопьева, этот вид спорта — его любимый. Перформанс был приурочен к Международному дню футбола. Тогда, показав несколько пасов, Сергей Валерьевич поздравил футболистов «Урала» и пожелал успешно завершить спортивный сезон.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Свободное время#Космос#МКС#Праздник#Новый год
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