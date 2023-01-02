Космонавт Прокопьев из Екатеринбурга 15 раз за сутки встретил Новый год

Прокопьев с товарищами, исследующими космос на борту Международной космической станции, встретил праздник 31 декабря в 13:06 по московскому времени — в эту минуту многоцелевой исследовательский комплекс пролетал над Тихим океаном. Завершающий праздничную гряду Новый год был над Гавайскими островами уже 1 января в 13:51 по времени столицы России.
Несмотря на множество возможностей устроить праздник, сотрудники Роскосмоса накрывали традиционный стол только единожды, следует из данных ведомства. Космонавт из Екатеринбурга рассказал, что на космическом столе стояли консервированная черная икра, креветки и белуга.
Ранее покоритель космоса из столицы Свердловской области уже удивлял граждан: он сыграл в футбол прямо на МКС. Со слов Прокопьева, этот вид спорта — его любимый. Перформанс был приурочен к Международному дню футбола. Тогда, показав несколько пасов, Сергей Валерьевич поздравил футболистов «Урала» и пожелал успешно завершить спортивный сезон.