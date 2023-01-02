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На новые дороги в Академическом районе Екатеринбурга выделят 1,7 миллиарда рублей

Сегодня, 13:32
Фото: 1MI
На работы по реконструкции улиц академиков Парина и Ландау планируют потратить 1,7 миллиарда рублей. Капитальный ремонт и строительство нового дорожного полотна проведут в Академическом районе Екатеринбурга. Соответствующая информация появилась на сайте государственных закупок.

Свердловские власти планируют проложить новую дорогу между улицами Профессора Матвеева и Чкалова. На эти цели из бюджета направят 714 миллионов рублей. Траты распределяются из казны города и региона. Реконструкция должна завершиться до 31 декабря 2026 года — это конечный срок, предусмотренный контрактом.

Из постановления главы Екатеринбурга Алексея Орлова следует, что в конечном итоге работы должны привести к созданию комфортных условий для дальнейшей застройки Академического района. Результата планируют достигнуть благодаря развитию транспортной инфраструктуры.

Планируется, что средства на строительство будут выделять поэтапно: в 2023  — 189 миллионов, в следующем году — еще 25 миллионов, в 2025-м — 108 миллионов, и в 2026-м — 391 миллион рублей. Ответственность за надлежащее исполнение работ возложена на замглавы облцентра Свердловской области Рустама Галямова.

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На участок дороги от Вильгельма де Геннина до профессора Матвеева потратят 519 миллионов рублей, а на прокладку дорожного покрытия между Вавилова до Матвеева — 495 миллионов.

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