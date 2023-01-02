На новые дороги в Академическом районе Екатеринбурга выделят 1,7 миллиарда рублей

Планируется, что средства на строительство будут выделять поэтапно: в 2023 — 189 миллионов, в следующем году — еще 25 миллионов, в 2025-м — 108 миллионов, и в 2026-м — 391 миллион рублей. Ответственность за надлежащее исполнение работ возложена на замглавы облцентра Свердловской области Рустама Галямова.