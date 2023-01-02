На новые дороги в Академическом районе Екатеринбурга выделят 1,7 миллиарда рублей

Свердловские власти планируют проложить новую дорогу между улицами Профессора Матвеева и Чкалова. На эти цели из бюджета направят 714 миллионов рублей. Траты распределяются из казны города и региона. Реконструкция должна завершиться до 31 декабря 2026 года — это конечный срок, предусмотренный контрактом.
Из постановления главы Екатеринбурга Алексея Орлова следует, что в конечном итоге работы должны привести к созданию комфортных условий для дальнейшей застройки Академического района. Результата планируют достигнуть благодаря развитию транспортной инфраструктуры.
Планируется, что средства на строительство будут выделять поэтапно: в 2023 — 189 миллионов, в следующем году — еще 25 миллионов, в 2025-м — 108 миллионов, и в 2026-м — 391 миллион рублей. Ответственность за надлежащее исполнение работ возложена на замглавы облцентра Свердловской области Рустама Галямова.
На участок дороги от Вильгельма де Геннина до профессора Матвеева потратят 519 миллионов рублей, а на прокладку дорожного покрытия между Вавилова до Матвеева — 495 миллионов.