Полицейские Асбеста по ночам будут ловить детей на кладбищах

Официальное заявление сделало МО МВД России «Асбестовский». Правоохранители планируют с 4 по 9 января выходить на дежурство по подконтрольным территориям в рамках программы «Комендантский патруль». Среди мест, в которых ожидается визит блюстителей правопорядка, отмечают скверы и парки, подъезды, авто- и железнодорожные вокзалы, кладбища и улицы, где без надзора взрослых могут находиться несовершеннолетние свердловчане.
В случае поимки ребенка, который без сопровождения родителей или законных представителей находился вне дома в ночное время суток, его привезут по адресу проживания. Если родственники не выйдут на связь с правоохранителями Асбеста — к сотрудникам, которые проследят за детьми. Позже родителей ждет профилактический разговор о недопущении детских прогулок в несоответствующее время.