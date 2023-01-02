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Полицейские Асбеста по ночам будут ловить детей на кладбищах

Сегодня, 12:20
Фото: 1MI
Во время каникул в честь Нового года полицейские из Асбеста планируют по ночам патрулировать места массового скопления людей, в том числе кладбища, где могут находиться несовершеннолетние свердловчане.

Официальное заявление сделало МО МВД России «Асбестовский». Правоохранители планируют с 4 по 9 января выходить на дежурство по подконтрольным территориям в рамках программы «Комендантский патруль». Среди мест, в которых ожидается визит блюстителей правопорядка, отмечают скверы и парки, подъезды, авто- и железнодорожные вокзалы, кладбища и улицы, где без надзора взрослых могут находиться несовершеннолетние свердловчане.

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В случае поимки ребенка, который без сопровождения родителей или законных представителей находился вне дома в ночное время суток, его привезут по адресу проживания. Если родственники не выйдут на связь с правоохранителями Асбеста — к сотрудникам, которые проследят за детьми. Позже родителей ждет профилактический разговор о недопущении детских прогулок в несоответствующее время.

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#Анна Варнакина#Общество#Асбест#Дети#Полиция#Кладбище
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