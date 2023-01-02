Полицейские Асбеста по ночам будут ловить детей на кладбищах

В случае поимки ребенка, который без сопровождения родителей или законных представителей находился вне дома в ночное время суток, его привезут по адресу проживания. Если родственники не выйдут на связь с правоохранителями Асбеста — к сотрудникам, которые проследят за детьми. Позже родителей ждет профилактический разговор о недопущении детских прогулок в несоответствующее время.