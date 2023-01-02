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Полярная сова прилетела на Уральский проспект в Нижний Тагил

Сегодня, 07:49
Фото: Инцидент "Нижний Тагил" ВКонтакте
Полярную сову заметили жители на Гальянке в Нижнем Тагиле. Птица сидела прямо на кондиционере в многоэтажном доме на Уральском проспекте, 78.

Некоторые тагильчане отметили, что уже ранее замечали в городе длиннохвостых неясытей. Например, такая птица охотится у ФОКа «Президентский». Видели сов и на Ленинградском проспекте, и в парке «Народный». У этой особи в лапах оказался голубь.

Владелица реабилитационного центра «Солнечная птица» Юлия Жеребцова считает, что полярные совы должны жить в лесу. Однако если там недостаточно ресурсов, они добираются и до города.

Хищники из леса не должны охотится в городе, это не их территория, — отметила Юлия в сообществе «Инцидент» Нижний Тагил.
Фото: Инцидент "Нижний Тагил" ВКонтакте

Еще одна подписчица рассказала, что в прошлом году ей пришлось похоронить сову, так как ее загоняли вороны и она сломала шею.

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#Евгения Сафина#Природа#Нижний Тагил#Сова#Гальянка#Птица#Эксклюзив
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