Полярная сова прилетела на Уральский проспект в Нижний Тагил

Некоторые тагильчане отметили, что уже ранее замечали в городе длиннохвостых неясытей. Например, такая птица охотится у ФОКа «Президентский». Видели сов и на Ленинградском проспекте, и в парке «Народный». У этой особи в лапах оказался голубь.