Пропавшую по пути в больницу пенсионерку нашли мертвой в Нижнем Тагиле

В процессе оперативно-розыскных действий полицейский-кинолог и овчарка Элизабет нашли труп пожилой женщины. Погибшая оказалась потерявшейся тагильчанкой. В результате предварительного обследования признаков убийства или другого криминала не обнаружилось, сообщает АН «Между строк».
Сотрудники правопорядка изучают версию о том, что жительница Нижнего Тагила могла тяжело переносить смерть супруга, вследствие чего — перенервничать. Информация подтверждена главой пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых. С его слов, у пенсионерки неожиданно произошло ухудшение состояния здоровья, в результате чего случилась смерть.
Ранее в Нижнем Тагиле обнаружили труп мужчины на лавочке вблизи школы № 49. Старший помощник руководителя по связям с общественностью СУ СКР сообщил редакции TagilCity.ru, что гибель вызвана в результате естественных причин. В процессе лабораторных исследований эксперты выяснят, присутствовал ли алкоголь в крови погибшего.