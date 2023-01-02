Пропавшую по пути в больницу пенсионерку нашли мертвой в Нижнем Тагиле

Сотрудники правопорядка изучают версию о том, что жительница Нижнего Тагила могла тяжело переносить смерть супруга, вследствие чего — перенервничать. Информация подтверждена главой пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых. С его слов, у пенсионерки неожиданно произошло ухудшение состояния здоровья, в результате чего случилась смерть.