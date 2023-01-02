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Пропавшую по пути в больницу пенсионерку нашли мертвой в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:08
Фото: 1MI
84-летняя Галина Тютина вышла из дома и направилась в сторону медицинского учреждения в Нижнем Тагиле. Домой женщина не вернулась. Пенсионерку нашли мертвой под мостом на коллективные сады «Елочка» в районе Лебяжки.

В процессе оперативно-розыскных действий полицейский-кинолог и овчарка Элизабет нашли труп пожилой женщины. Погибшая оказалась потерявшейся тагильчанкой. В результате предварительного обследования признаков убийства или другого криминала не обнаружилось, сообщает АН «Между строк».

Пенсионерка пропала при неизвестных обстоятельствах в Нижнем Тагиле
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Сотрудники правопорядка изучают версию о том, что жительница Нижнего Тагила могла тяжело переносить смерть супруга, вследствие чего — перенервничать. Информация подтверждена главой пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых. С его слов, у пенсионерки неожиданно произошло ухудшение состояния здоровья, в результате чего случилась смерть.

Ранее в Нижнем Тагиле обнаружили труп мужчины на лавочке вблизи школы № 49. Старший помощник руководителя по связям с общественностью СУ СКР сообщил редакции TagilCity.ru, что гибель вызвана в результате естественных причин. В процессе лабораторных исследований эксперты выяснят, присутствовал ли алкоголь в крови погибшего.

Личность умершего на скамейке мужчины установлена в Нижнем Тагиле
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Происшествия#Труп#Смерть#Пенсионеры#Валерий Горелых
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