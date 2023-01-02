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Пьяный житель Екатеринбурга угнал скорую помощь и катал на ней подруг

Сегодня, 09:58
Фото: 1MI
Пьяный мужчина напал на бригаду скорой помощи и угнал у них автомобиль в Екатеринбурге. Медики приехали на вызов к его подруге, которой он разбил голову.

Очевидцы сообщили, что дебошир вытащил из автомобиля водителя и сам сел за руль. Затем он включил мигалки и стал ездить по району, нарушая правила дорожного движения. При этом в салоне находились его подруги.

Врачи попросили вызвать полицейских. Сотрудники ГИБДД обнаружили брошенную машину, а затем задержали угонщика. В настоящее время в отношении мужчины заведено уголовное дело, пишет Е1. 

Напомним, 5,5 лет лишения свободы получил 35-летний житель Екатеринбурга, который избил таксиста и отобрал у него автомобиль.

Житель Екатеринбурга напал на таксиста и угнал автомобиль
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