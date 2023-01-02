Пьяный житель Екатеринбурга угнал скорую помощь и катал на ней подруг

Очевидцы сообщили, что дебошир вытащил из автомобиля водителя и сам сел за руль. Затем он включил мигалки и стал ездить по району, нарушая правила дорожного движения. При этом в салоне находились его подруги.
Врачи попросили вызвать полицейских. Сотрудники ГИБДД обнаружили брошенную машину, а затем задержали угонщика. В настоящее время в отношении мужчины заведено уголовное дело, пишет Е1.
Напомним, 5,5 лет лишения свободы получил 35-летний житель Екатеринбурга, который избил таксиста и отобрал у него автомобиль.