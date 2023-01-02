Размер социальных выплат изменился в Свердловской области с 1 января

Усыновившие ребенка незамужние свердловчанки, а также давшие жизнь новорожденному без установленного отцовства, получат 1 436 рублей. Также женщины, которые родили двух и более детей или третьего и последующего новорожденного, разово получат 5 тысяч рублей. Пособие родителю, на попечении которого находится три или более ребенка, составит 2 873 рубля ежемесячно. Также выплаты детям от 3 до 7 лет (включительно) с 1 января насчитывают 7 311,5, 10 967,25 или 14 623 рублей, сообщает издание Ура.ру.