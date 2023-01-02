Размер социальных выплат изменился в Свердловской области с 1 января

Свердловчане, ставшие инвалидами в результате поствакцинальных осложнений, единожды получат 10 тысяч рублей. Семьям человека, погибшего после введения вакцины, единоразово выплатят 30 тысяч рублей.
Если отец ребенка стал студентом образовательного учреждения профессионального военного образования, матери несовершеннолетнего будут выплачивать 1 078 рублей. Такая же сумма положена родителю в случае, если другой член семьи уклоняется от выплаты налогов.
Усыновившие ребенка незамужние свердловчанки, а также давшие жизнь новорожденному без установленного отцовства, получат 1 436 рублей. Также женщины, которые родили двух и более детей или третьего и последующего новорожденного, разово получат 5 тысяч рублей. Пособие родителю, на попечении которого находится три или более ребенка, составит 2 873 рубля ежемесячно. Также выплаты детям от 3 до 7 лет (включительно) с 1 января насчитывают 7 311,5, 10 967,25 или 14 623 рублей, сообщает издание Ура.ру.
Опекуны, взявшие шефство над ребенком-инвалидом до 10 лет, получат единоразовую выплату 580 227 рублей, после установленного возраста — 290 116 рублей. Те жители Свердловской области, кто забрал из приюта двух и более несовершеннолетних братьев и сестер, получат 290 116 рублей. Ежемесячно родителю или опекуну ребенка с инвалидностью будут платить 1 609 рублей.
Лицам, которых признали пострадавшими вследствие политических репрессий, будут платить 1 686 рублей после процедуры реабилитации. В то же время социальное пособие малоимущим семьям отныне составляет от 282 до 560 рублей.
Каждый месяц детям, осуществляющим проезд на любых видах общественного транспорта в границах Свердловской области, власти выделяют пособие в 550 рублей. Размер компенсации на школьную форму будет насчитывать до 2 тысяч рублей.
Свердловчане, проходящие военную службу в границах проведения специальной военной операции ВС РФ, получат от государства по 20 тысяч рублей каждый месяц. Аналогичная сумма полагается детям, которые не достигли 18-летнего возраста или получают высшее или среднее образование очно. Также выплаты положены получившим травмы военным или их семьям (в случае гибели). На эти цели из региональной казны выделено более 460 миллионов рублей, сообщил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.
Напомним, что с начала 2023 года в России начал действовать ряд новых законов.