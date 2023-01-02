Самая высокая в России 11-летняя девочка живет в Верхней Пышме

Ранее спортсмены из Нижнего Тагила неоднократно вносили свое имя во всероссийский справочник достижений. Тагильчане 15 раз фиксировали результаты в Книге рекордов России. Так, 15-летний Хусейн Шодикулов сделал стойку на руках и прошел в таком положении 25 метров в августе прошлого года. Тренер юноши Фанис Хайруллин уверен, что этот результат — не окончательный и не предельный, и юный атлет сможет достичь больших высот. Для этого команда усердно тренируется, сообщил спортсмен.