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Самая высокая в России 11-летняя девочка живет в Верхней Пышме

Сегодня, 16:31
Фото: 1MI
Диана Дальке из Верхней Пышмы внесена в Книгу рекордов России как самая высокая 11-летняя девочка страны. Рекорд зафиксировали 21 декабря 2022 года.

Известно, что рост юной жительницы Верхней Пышмы достигает 189,7 сантиметра, следует из данных официального интернет-ресурса Книги рекордов России.

Юноша из Нижнего Тагила прошёл на руках и попал в Книгу рекордов России
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Ранее спортсмены из Нижнего Тагила неоднократно вносили свое имя во всероссийский справочник достижений. Тагильчане 15 раз фиксировали результаты в Книге рекордов России. Так, 15-летний Хусейн Шодикулов сделал стойку на руках и прошел в таком положении 25 метров в августе прошлого года. Тренер юноши Фанис Хайруллин уверен, что этот результат — не окончательный и не предельный, и юный атлет сможет достичь больших высот. Для этого команда усердно тренируется, сообщил спортсмен.

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#Анна Варнакина#Общество#Верхняя Пышма#Книга рекордов#Книга рекордов России#Рекорд
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