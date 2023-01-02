Штаб для удовлетворения нужд ВС РФ и защиты от ЧС создан в Свердловской области

Напомним, что на фоне проведения спецоперации ВС РФ на южных рубежах в Свердловской области ввели режим базовой готовности и создали соответствующий оперативный штаб. Принятые на заседаниях решения стали обязательными для исполнения как представителями местного правительства, так и рядовыми свердловчанами.