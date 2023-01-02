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Штаб для удовлетворения нужд ВС РФ и защиты от ЧС создан в Свердловской области

Сегодня, 12:53
Фото: 1MI
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал во главе созданного им же оперативного штаба по защите свердловчан от ЧС различной природы. Одной из задач центра станет удовлетворение нужд российских вооруженных сил.

Помимо решения этих вопросов организация займется усилением общественного надзора правоохранителей, обеспечением охраной стратегически важных объектов и других сооружений, необходимых для бесперебойного функционирования государства и региона, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

Кроме главы региона в штаб вошли и другие члены правительства: например, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, омбудсмен Татьяна Мерзлякова и другие министры.

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Напомним, что на фоне проведения спецоперации ВС РФ на южных рубежах в Свердловской области ввели режим базовой готовности и создали соответствующий оперативный штаб. Принятые на заседаниях решения стали обязательными для исполнения как представителями местного правительства, так и рядовыми свердловчанами.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Алексей Орлов#Спецоперация#Штаб#Закон#Охрана#Общество
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