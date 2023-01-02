Сильные снегопады, заносы и метели ожидаются в Свердловской области

Согласно прогнозу синоптиков, в регионе ожидаются сильные снегопады, заносы на дорогах и метели. На крайнем севере Свердловской области температура опустится до -27 градусов. Кроме того, порывы ветра будут достигать до 14 метров в секунду.
В связи с этим всем муниципалитетам рекомендовано проводить превентивные мероприятия, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций и подготовить работы аварийных бригад в круглосуточном режиме.
Из-за погодных условий возможно увеличение числа дорожно-транспортных происшествий. Сильный ветер и снегопады могут привести к обрыву ЛЭП или обрушению деревьев и конструкций. Также существует опасность возникновения техногенных пожаров. Водителям, особенно начинающим, не рекомендуется ездить на дальние расстояния.