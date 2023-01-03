12 млн рублей чуть не сгорели в новогоднюю ночь в ДТП в Нижнем Тагиле

Авария произошла в ночь с 31 декабря на 1 января в Нижнем Тагиле. Сам инкассаторский автомобиль сгорел. Однако сотрудники сумели вынести оттуда 12 миллионов рублей до того, как машина загорелась, сообщает АН «Между строк». Это вся сумма, которая находилась в машине.
ДТП случилось в праздничный день примерно в 21:00 Северном шоссе. Водитель потерял управление над авто и врезался в дерево. В результате у него диагностировали сотрясение мозга и ушиб носа.
После аварии, мужчина потерял сознание. Пока он лежал, на место прибыли другие инкассаторы и переложили деньги в другую машину. После они оставили коллегу и отправились в рейс.
Далее приехали сотрудники ГАИ. В этот момент мужчина очнулся и попытался завести машину. Из-за этого она загорелась.