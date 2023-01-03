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12 млн рублей чуть не сгорели в новогоднюю ночь в ДТП в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:08
Фото: 1MI
В аварии с участием инкассаторской машиной едва не сгорели 12 миллионов рублей. Их успели спасти.

Авария произошла в ночь с 31 декабря на 1 января в Нижнем Тагиле. Сам инкассаторский автомобиль сгорел. Однако сотрудники сумели вынести оттуда 12 миллионов рублей до того, как машина загорелась, сообщает АН «Между строк». Это вся сумма, которая находилась в машине.

ДТП случилось в праздничный день примерно в 21:00 Северном шоссе. Водитель потерял управление над авто и врезался в дерево. В результате у него диагностировали сотрясение мозга и ушиб носа.

После аварии, мужчина потерял сознание. Пока он лежал, на место прибыли другие инкассаторы и переложили деньги в другую машину. После они оставили коллегу и отправились в рейс.

Далее приехали сотрудники ГАИ. В этот момент мужчина очнулся и попытался завести машину. Из-за этого она загорелась.

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#Елена Озерова#ДТП#Нижний Тагил#Авария#Пожар#Деньги
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