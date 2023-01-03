TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

18-летняя девушка пропала в Новогоднюю ночь под Березовским

Сегодня, 12:06
Фото: 1MI
В поселке Кедровка в Березовском городском округе ищут 18-летнюю местную жительницу. Она пропала в новогоднюю ночь.

Информация о пропаже девушки, которую зовут Валерия Щупова, появилась в соцсетях волонтеров «Лиза Алерт».

На момент пропажи на девушке была надета темно-синяя куртка, черные легинсы, черные ботинки и шапка. Ее рост составляет 165 см, у нее карие глаза и темные волосы.

Всех, кто знает что-либо о том, где может находиться Валерия, просят позвонить по телефонам, указанным в ориентировке.

Ранее сообщалось, что накануне Нового года в Екатеринбурге пропал 20-летний мужчина. Ильнар Бахтияров перестал выходить на связь 30 декабря. Среди примет пропавшего - рост 173 сантиметра, голубые глаза и темные волосы. Сообщалось, что он может находиться в любом районе областного центра.

20-летний молодой человек пропал накануне нового года в Екатеринбурге
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Пропала#Поиск#Девушка#Волонтерв
Подпишитесь
Число фейерверков снизилось в новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:53
Инструкция для родителей. Ёлка, не гори: от чего травмируются дети в новогодние каникулы и как этого избежать
1 января 05:48
Одно авто на крыше второго: ДТП произошло 1 января на въезде в Нижний Тагил
1 января 17:49
Как будут работать поликлиники и больницы Нижнего Тагила в новогодние каникулы
31 декабря 2022, 06:13
214,3 млн выделено на ремонт школы № 32 в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:31
С новым 2023 годом, дорогие читатели TagilCity.ru!
31 декабря 2022, 06:56