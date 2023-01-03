18-летняя девушка пропала в Новогоднюю ночь под Березовским

Информация о пропаже девушки, которую зовут Валерия Щупова, появилась в соцсетях волонтеров «Лиза Алерт».
На момент пропажи на девушке была надета темно-синяя куртка, черные легинсы, черные ботинки и шапка. Ее рост составляет 165 см, у нее карие глаза и темные волосы.
Всех, кто знает что-либо о том, где может находиться Валерия, просят позвонить по телефонам, указанным в ориентировке.
Ранее сообщалось, что накануне Нового года в Екатеринбурге пропал 20-летний мужчина. Ильнар Бахтияров перестал выходить на связь 30 декабря. Среди примет пропавшего - рост 173 сантиметра, голубые глаза и темные волосы. Сообщалось, что он может находиться в любом районе областного центра.