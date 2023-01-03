5-летний ребенок погиб в ДТП на трассе «Пермь — Екатеринбург»

Установлено, что погибший ребенок и его мать, а также 18-летняя и 51-летняя пассажирки Lada — жители Екатеринбурга. Погибшая — жительница Башкирии. Известно, что пассажиры воспользовались сервисом совместных поездок и нашли водителя, чтобы уехать в Башкирию. В Renault кроме водителя никого не было, мужчина собирался в Сургут.