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5-летний ребенок погиб в ДТП на трассе «Пермь — Екатеринбург»

Сегодня, 08:32
Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области
В ночь на 3 января на трассе «Пермь — Екатеринбург» произошло ДТП, унесшее жизни двоих людей. В аварии погиб 5-летний ребенок и 22-летняя уроженка Башкирии.

Столкновение произошло на 319 км дороги. 30-летний водитель за рулем Lada Largus выехал на встречную полосу и врезался в Renault Duster, за рулем которого был 34-летний мужчина.

На месте погибли 5-летний ребенок и 22-летняя жительница Нижних Серег. Водители обеих машин получили травмы. Еще четыре человека попали в медучреждения Ревды и Первоуральска. Им диагностировали различные травмы. Среди попавших к медикам — мама погибшего ребенка.

В аварии на трассе «Екатеринбург - Пермь» погибли двоеВ аварии на трассе «Екатеринбург - Пермь» погибли двое
В аварии на трассе «Екатеринбург - Пермь» погибли двоеВ аварии на трассе «Екатеринбург - Пермь» погибли двое
В аварии на трассе «Екатеринбург - Пермь» погибли двоеВ аварии на трассе «Екатеринбург - Пермь» погибли двое
В аварии на трассе «Екатеринбург - Пермь» погибли двое
Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

Установлено, что погибший ребенок и его мать, а также 18-летняя и 51-летняя пассажирки Lada — жители Екатеринбурга. Погибшая — жительница Башкирии. Известно, что пассажиры воспользовались сервисом совместных поездок и нашли водителя, чтобы уехать в Башкирию. В Renault кроме водителя никого не было, мужчина собирался в Сургут.

В полиции установили, что отечественным авто управлял житель Башкирии со стажем вождения 11 лет. Его 7 раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Удерживающими ремнями были пристегнуты только водитель отечественного авто и 5-летний ребенок, сообщили в областной ГИБДД.

Как пояснил автолюбитель сотрудницам дорожной полиции, он ехал со скоростью 70 км/ч. Однако в неудовлетворительных дорожных условиях выбор скорости неправильным, пояснили в ГИБДД.

Водитель иномарки погиб в разорванной пополам машине под Екатеринбургом
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#Юлия Степанова#Екатеринбург#ДТП#Происшествия#Дети#Смерть#Больница#Авария
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