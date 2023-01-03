8-летнему мальчику оторвало пальцы при взрыве петарды в Еманжелинске

Ребенок был госпитализирован в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области.
ЧП случилось в ночь с 31 декабря на 1 января. В ведомстве отметили, что ребенок находился с родителями на улице, где решил поджечь петарду для того, чтобы увидеть мини-фейерверк. Однако она взорвалась прямо в его руке и оторвала ему все пальцы на ней.
Сначала пострадавшего отвезли в дежурную больницу, а потом в медучреждение административного центра.
Полицейские будут выяснять, как такое могло случиться. Известно, что семья мальчика не состоит на учете в качестве неблагополучной.