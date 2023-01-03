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8-летнему мальчику оторвало пальцы при взрыве петарды в Еманжелинске

Сегодня, 13:53
Фото: 1MI
В Еманжелинске на Новый год 8-летний мальчик остался без пальцев. Он хотел запустить салют.

Ребенок был госпитализирован в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области.

ЧП случилось в ночь с 31 декабря на 1 января. В ведомстве отметили, что ребенок находился с родителями на улице, где решил поджечь петарду для того, чтобы увидеть мини-фейерверк. Однако она взорвалась прямо в его руке и оторвала ему все пальцы на ней.

Сначала пострадавшего отвезли в дежурную больницу, а потом в медучреждение административного центра.

Полицейские будут выяснять, как такое могло случиться. Известно, что семья мальчика не состоит на учете в качестве неблагополучной.

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