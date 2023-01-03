Аномальные холода придут в Свердловскую область

В Нижнем Тагиле температура воздуха в дневное время за указанный период будет колебаться от -14 до -23 градусов, а ночами столбики термометров опустятся до — 28 градусов. Порывы ветра будут примерно до 10 метров в секунду.
В ЕДДС Нижнего Тагила предупреждают, что опасность морозов заключается в возможном обморожении, а также нарушениях газо-, электро- и теплоснабжения. Возможно затруднение работы транспорта.
При возникновении аварийных ситуаций или ЧС рекомендуется звонить по телефонам службы: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.