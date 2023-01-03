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Аномальные холода придут в Свердловскую область

Сегодня, 11:11
Фото: TagilCity.ru

Экстренное предупреждение объявлено в Свердловской области из-за аномальных морозов

Аномально холодная погода прогнозируется в Свердловской области с 4 по 8 января. В частности, температура воздуха превысит климатическую норму на 7 и более градусов.

В Нижнем Тагиле температура воздуха в дневное время за указанный период будет колебаться от -14 до -23 градусов, а ночами столбики термометров опустятся до — 28 градусов. Порывы ветра будут примерно до 10 метров в секунду.

В ЕДДС Нижнего Тагила предупреждают, что опасность морозов заключается в возможном обморожении, а также нарушениях газо-, электро- и теплоснабжения. Возможно затруднение работы транспорта.

При возникновении аварийных ситуаций или ЧС рекомендуется звонить по телефонам службы: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.

30-градусные морозы в Нижнем Тагиле сменятся плюсовыми температурами
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#Природа#Эксклюзив#Новости УрФО#Екатеринбург#Свердловская область#Нижний Тагил#Погода#Мороз#Холод#Зима#Ирина Кирилова
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