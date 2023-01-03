Напомним, в ночь на 3 января на трассе «Пермь — Екатеринбург» произошло смертельное ДТП. В результате погибли два человека, в том числе пятилетний ребенок. Еще 6 человек получили травмы. Водитель Lada ехал со стороны Екатеринбурга в сторону Перми. Он выбрал неподходящую погодным условиям скорость и не справился с управлением. В результате он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Renault.