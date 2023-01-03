Водитель Fiat перестраивался на другую полосу, чем создал помеху для скорой. Чтобы предотвратить ДТП водителю последней пришлось свернуть и выехать за пределы дороги, пишет Ура.ру со ссылкой на УГИБДД по Свердловской области.
Авария случилась 2 января на улице Алюминиевая, 64. В результате никто из участников не пострадал.
Напомним, в ночь на 3 января на трассе «Пермь — Екатеринбург» произошло смертельное ДТП. В результате погибли два человека, в том числе пятилетний ребенок. Еще 6 человек получили травмы. Водитель Lada ехал со стороны Екатеринбурга в сторону Перми. Он выбрал неподходящую погодным условиям скорость и не справился с управлением. В результате он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Renault.