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Автомобиль скорой помощи вылетел в кювет в Каменске-Уральском

Сегодня, 07:58
Фото: 1MI
Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Каменске-Уральском. Причиной стала помеха в виде легкового автомобиля.

Водитель Fiat перестраивался на другую полосу, чем создал помеху для скорой. Чтобы предотвратить ДТП водителю последней пришлось свернуть и выехать за пределы дороги, пишет Ура.ру со ссылкой на УГИБДД по Свердловской области.

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Авария случилась 2 января на улице Алюминиевая, 64. В результате никто из участников не пострадал.

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Напомним, в ночь на 3 января на трассе «Пермь — Екатеринбург» произошло смертельное ДТП. В результате погибли два человека, в том числе пятилетний ребенок. Еще 6 человек получили травмы. Водитель Lada ехал со стороны Екатеринбурга в сторону Перми. Он выбрал неподходящую погодным условиям скорость и не справился с управлением. В результате он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Renault.

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#Ирина Кирилова#ДТП#Новости УрФО#Екатеринбург#Свердловская область#Авария#Скорая помощь#Врачи
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