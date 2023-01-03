Что будет с нацвалютой в новом сезоне 2023

Ситуация, которая в прошлом году складывалась вокруг рубля не оставила никого равнодушным. В период с 17 февраля по 7 марта 2022 года вся страна переживала, когда доллар вырос в цене с 75,25 рубля до 143 рублей. Более чем двукратное падение произошло за 2 недели. В 2014 году подобная ситуация длилась почти пол года. Восстановиться тогда рубль не смог. В 2022 году за 4 месяца позиции не только вернулись, но и окрепли. В конце июня доллар стоил менее 52 рублей.
Несмотря на трехкратное подорожание, иностранная валюта почти никому стала не нужна. Причиной тому — санкции. Импорт товаров приостановился, а поездки за границу потеряли актуальность. До начала зимы такой порядок оставался неизменным. Однако уже в декабре доллар стал падать примерно на 15% в неделю и вернулся к значениям 2021 года. 72 рубля доллар стоил в середине ноября 2021 года.
Тогда еще не было специальной операции. В ЦБ заявляли, что причиной стало удешевление нефти и восстановление торгового баланса. Теперь крепкого рубля нет, чтобы снизить издержки на импорт нужных товаров, а также выгодной логистики, пишут «Новые известия».
В 2023 году экономисты не обещают, что рубль будет дальше укрепляться. Дело в том, что потребность в долларах возвращается. ФНС скрывает информацию о внешней торговле. Однако косвенно можно судить о ней по данным таможенного управление КНР. По итогам 11 месяцев 2022 года импорт из Китая в Россию вырос на 13,4% до 67,3 млрд долларов.
Кроме того, причин для подорожания нефти нет. Ориентироваться на котировки Brent нет смысла. Стоимость российской нефти формируется по собственным правилам. В середине декабря нефть Urals в Приморске отгружалась по 43,72 доллара за баррель. При этом дальневосточный сорт ESPO стоит более 60 долларов за баррель.
Главный экономист по России и СНГ Софья Донец и экономист по России и СНГ Андрей Мелащенко из ИК «Ренессанс Капитал» считают, что в начале 2023 года рубль немного укрепится. Этому причиной станет сезонное снижение импорта и скажутся вливания из бюджета для рублевой ликвидности, которые сделаны в конце года.
Аналитики SberCIB пояснили, что повышенный спрос на валюту, спровоцировавший приход к текущему обменному курсу, является временным и длится не более двух недель. Поэтому можно говорить о том, что иностранная валюта все еще не востребована.
Эксперты «БКС Экспресс» придерживаются мнения, что ЦБ во главе с Эльвирой Набиуллиной уже отработали систему стабилизации валютного рынка, в том числе и ограничения. Если мирового финансового кризиса не случится, то доллар будет стоит 71-72 рубля как в начале, так и в конце года, а колебания не должны превышать 75 рублей за доллар.
Бывший министр экономического развития, советник президента Максим Орешкин считает, что предпосылок для ослабления рубля нет.
Однако, когда инвесторы оценят ситуацию в 2023 году и придут в действие ограничения на поставки российской нефти, ситуация может поменяться. В ноябре профицит торгового баланса был минимальным с июня 2021 годы и составил 12,6 млрд. Такая тенденция может сохраниться и в будущем. Главный экономист «Альфа-Банка» Наталия Орлова добавляет к этому также отток капитала из страны. Это может привести евро к 80 рублям, а доллар будет на несколько рублей дешевле.
Глава государственного банка «Открытие», который из-за продажи бизнеса банку «ВТБ» занимает свой пост только до 31 декабря 2022 года, Михаил Задорнов заявил, что если цены на нефть упадут до 40-45 долларов за баррель, то это уже сдвинет курс доллара не к 75, а 80-85 рублям.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов тоже считает, что стоимость доллара вырастет до 80 рублей.
Экспорт у нас падает, но он неэластичен курсу в целом, доходы экспортеров, безусловно, проседают, но еще раз говорю — общие доходы проседают, а это сказывается на инвестициях, в этих условиях нам, конечно, хорошо бы иметь 70–80 рублей за доллар.
Так, чтобы не допустить большего дефицита и получить 2,93 трлн запланированных, Россия должна получить минимум 8 трлн нефтегазовых сверхдоходов. В противном случае дефицит будет еще выше, а надежных источников капитала нет, так как Минфин может рассчитывать на данный момент только на внутренние займы. Осенью считалось, что такая планка может быть достигнута при цене в 65 долларов за баррель. Если же котировки на нефть станут ниже, то рубль придется ослабить.
Дешевый рубль хорош для экспортеров. Однако в России экспорт свелся к нефти и нефтепродуктам, газу, удобрениям и зерну. Теоретически высокий потенциал для экспорта может привлечь инвесторов для возрождения заводов, которые бросили западные компании. Однако большинство развитых стран не хотят иметь дело с российскими товарами, а в Китае своих хватает.
Дешевый рубль является выгодным, прежде всего, для нефтегазовых корпораций. С обрабатывающей промышленностью все сложнее. С одной стороны, когда валюта дешевая, то проще конкурировать с зарубежными поставщиками, так как их продукция становится дороже. Однако это работает для самодостаточной экономики вроде США. Экономика России в 10 раз меньше, чем у США, а также в нашей стране нельзя производить абсолютно все. Внутренний спрос при этом намного меньше, чем в Китае с населением в 1,5 млрд человек. Без импорта комплектующих и оборудования не обойтись.
Вот и получится, что при падении рубля отечественная продукция станет дороже, а модернизировать производство будет сложнее.
При определении приоритетности нефтегазовых корпораций и промышленных предприятий первые выигрывают. Все идет к ослаблению рубля естественным путем или усилиями Минфина и ЦБ для обеспечения потребностей бюджета. Это значит, что импортные товары могут подорожать минимум на 10%.
Однако надо понимать, что в текущих реалиях, когда мир может перевернуться с ног на голову, прогнозы являются условными. Поэтому ориентироваться только на них не стоит. Самой безопасной тактикой по-прежнему остается распределение накоплений по нескольким валютам.