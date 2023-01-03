Что будет с нацвалютой в новом сезоне 2023

Эксперты «БКС Экспресс» придерживаются мнения, что ЦБ во главе с Эльвирой Набиуллиной уже отработали систему стабилизации валютного рынка, в том числе и ограничения. Если мирового финансового кризиса не случится, то доллар будет стоит 71-72 рубля как в начале, так и в конце года, а колебания не должны превышать 75 рублей за доллар.

Бывший министр экономического развития, советник президента Максим Орешкин считает, что предпосылок для ослабления рубля нет.

Однако, когда инвесторы оценят ситуацию в 2023 году и придут в действие ограничения на поставки российской нефти, ситуация может поменяться. В ноябре профицит торгового баланса был минимальным с июня 2021 годы и составил 12,6 млрд. Такая тенденция может сохраниться и в будущем. Главный экономист «Альфа-Банка» Наталия Орлова добавляет к этому также отток капитала из страны. Это может привести евро к 80 рублям, а доллар будет на несколько рублей дешевле.