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Девочка ударилась головой во время катания на снегокате с горки в Екатеринбурге

Сегодня, 11:00
Фото: TagilCity.ru
Инцидент произошел 2 января в Основинском парке около ТЦ «Паркхаус» в Екатеринбурге. Девочка упала со снегоката во время катания с горы. Она получила травму головы.

Во время спуска с природного склона трое детей сидели на снегокате. Отец встал сзади на лыжах и управлял им. Он пытался избежать наезда на идущих по склону людей. Отец решил вывернуть руль влево. В результате снегокат влетел в дерево. 10-летняя девочка получила травму головы.

Сотрудники ПДН отдела полиции № 3 начали проверку по данному факту. Они выехали в семью проживания несовершеннолетних. В отношении родителей на данный момент решается вопрос о привлечении к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

В полиции напомнили, что к выбору горки нужно относиться внимательно, а также средств для спуска. Не стоит кататься на не предусмотренных для этого горках, природных склонах и скатах.

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#Происшествия#Новости УрФО#Екатеринбург#Свердловская область#Горка#Дети#Пострадавшие#Ирина Кирилова
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