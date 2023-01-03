Девочка ударилась головой во время катания на снегокате с горки в Екатеринбурге

Во время спуска с природного склона трое детей сидели на снегокате. Отец встал сзади на лыжах и управлял им. Он пытался избежать наезда на идущих по склону людей. Отец решил вывернуть руль влево. В результате снегокат влетел в дерево. 10-летняя девочка получила травму головы.
Сотрудники ПДН отдела полиции № 3 начали проверку по данному факту. Они выехали в семью проживания несовершеннолетних. В отношении родителей на данный момент решается вопрос о привлечении к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
В полиции напомнили, что к выбору горки нужно относиться внимательно, а также средств для спуска. Не стоит кататься на не предусмотренных для этого горках, природных склонах и скатах.