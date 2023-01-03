Два молодых человека украли из Fix Price женские трусы в Нижнем Тагиле

Кража произошла в магазине на Черноисточинском шоссе, 49. Судя по камерам видеонаблюдения, двое молодых людей договорились вынести из магазина товары. Сначала один из друзей спрятал в карман трусы, затем он же спрятал в карманы зимней крутки две пачки кофе, которые ему принес товарищ.
Как пояснил очевидец, кофе на кассе у молодых людей забрали, однако трусы юным злоумышленникам все-таки удалось унести из магазина, пишет паблик «Инцидент Нижний Тагил».
Ранее сообщалось о том, что подростки в Нижнем Тагиле украли детский самокат из подъезда. Случившееся попало на камеры видеонаблюдения.