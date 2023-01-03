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Два молодых человека украли из Fix Price женские трусы в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:54
Фото: Скриншот с видео паблика «Инцидент Нижний Тагил»
Кража женских трусов попала на камеры видеонаблюдения в магазине Fix Price в Нижнем Тагиле.

Кража произошла в магазине на Черноисточинском шоссе, 49. Судя по камерам видеонаблюдения, двое молодых людей договорились вынести из магазина товары. Сначала один из друзей спрятал в карман трусы, затем он же спрятал в карманы зимней крутки две пачки кофе, которые ему принес товарищ.

Как пояснил очевидец, кофе на кассе у молодых людей забрали, однако трусы юным злоумышленникам все-таки удалось унести из магазина, пишет паблик «Инцидент Нижний Тагил».

Видео: Паблик «Инцидент Нижний Тагил»

Ранее сообщалось о том, что подростки в Нижнем Тагиле украли детский самокат из подъезда. Случившееся попало на камеры видеонаблюдения.

Детский снегокат украли подростки из подъезда в Нижнем Тагиле
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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Происшествия#Кража#Магазин#Ггм#Эксклюзив#Видео
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