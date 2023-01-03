Некоторые семьи получат по 5 тысяч рублей в Свердловской области

Речь идет о тех семьях, которые награждены знаком отличия «Совет да любовь». В прошлом году такой значок получили порядка 4,5 тысячи семей. Это пары, отпраздновавшие золотую свадьбу. Об этом сообщает департамент информационной политики.
Оба супруга получат по 5 тысяч рублей. В свердловской области это 4 499 семей. Они состоят в браке более 50 лет. В прошлом году они получили знаки «Совет да любовь».
Такая награда вручается в регионе с 2011 года. За это время значка удостоились 61954 семьи. Знак представляет из себя восьмиконечную звезду. В центре находится изображение четырех гранатовых яблок.