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Некоторые семьи получат по 5 тысяч рублей в Свердловской области

Сегодня, 14:13
Фото: 1MI
На 5 тысяч рублей могут рассчитывать некоторые семьи в Свердловской области.

Речь идет о тех семьях, которые награждены знаком отличия «Совет да любовь». В прошлом году такой значок получили порядка 4,5 тысячи семей. Это пары, отпраздновавшие золотую свадьбу. Об этом сообщает департамент информационной политики.

Оба супруга получат по 5 тысяч рублей. В свердловской области это 4 499 семей. Они состоят в браке более 50 лет. В прошлом году они получили знаки «Совет да любовь».

Такая награда вручается в регионе с 2011 года. За это время значка удостоились 61954 семьи. Знак представляет из себя восьмиконечную звезду. В центре находится изображение четырех гранатовых яблок.

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#Елена Озерова#Экономика#Новости УрФО#Семьи#Деньги#Выплата
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