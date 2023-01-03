Особенности свиного гриппа в Свердловской области назвали врачи

Второй раз волна свиного гриппа была в 2015–2016 годах. Тогда случился всплеск заболеваемости. Однако, начиная с 2009 года, штамм вируса никуда не уходил. Смертельные случаи были и в 2016 году. Так. в Екатеринбурге в феврале 2021 года скончалась 24-летняя девушка. У нее на 4-й день болезни развилась двусторонняя пневмония.