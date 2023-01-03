Особенности свиного гриппа в Свердловской области назвали врачи

Вирус свиного гриппа был выявлен в 2009 год. Тогда в Екатеринбурге для его лечения были отданы несколько отделений, а жители Свердловской области впервые узнали, что такое масочный режим. Тяжело болели беременные. Некоторые из них погибли, сообщает «КП-Екатеринбург».
Одной из причин паники на тот момент стало то, что привычные вакцины от гриппа не защищали от нового вируса. По словам врачей 40-й больницы, когда вакцина была разработана, почти все уже переболели.
Второй раз волна свиного гриппа была в 2015–2016 годах. Тогда случился всплеск заболеваемости. Однако, начиная с 2009 года, штамм вируса никуда не уходил. Смертельные случаи были и в 2016 году. Так. в Екатеринбурге в феврале 2021 года скончалась 24-летняя девушка. У нее на 4-й день болезни развилась двусторонняя пневмония.
Свиной грипп начинается с подъема температуры, слабости, ломоты в теле и кашля. На 2 — 3 день может развиться тяжелая вирусная пневмония. Это может привести и к другим осложнениям, например, миокардиту, кровохарканью, легочным и другим кровотечениям, а также сыпи на коже.
По словам врачей, вирусная пневмония при свином гриппе геморрагическая. Это значит, что легкие пациента пропитываются кровью, что ухудшает газообмен.
По данным Роспотребнадзора Свердловской области, в регионе за неделю было зарегистрировано более тысячи внебольничных пневмоний. При этом 75% заболевших — это взрослые. И 25% — дети. Не все пневмонии связаны с гриппом, но гриппозных среди них немало, утверждают врачи.
По словам анестезиолога-реаниматолога из Екатеринбурга, самые тяжелые пациенты, которые поступают в больницы и умирают, это те, у кого есть тяжелые сопутствующие заболевания.
По словам врача, сложнее всего грипп переносят пожилые люди, особенно с хроническими заболеваниями, ВИЧ-инфицированные, страдающие алкоголизмом, больные сахарным диабетом, онкологические пациенты, дети с тяжелыми заболеваниями.
Также специалист объясняет, что первые 2 — 3 дня обычно наблюдается насморк, а потом на глазах становится хуже. В таком случае нужно немедленно обратиться к врачу. По словам медика, пневмония при свином гриппе может развиться за часы. Категорически запрещается в больном состоянии ходить в гости или принимать у себя друзей.
Более того, вам скажу, что пневмонии при свином гриппе в этом году протекают тяжелее, чем ковидные пневмонии. И при свином гриппе, в отличие от ковида, выживание пациента напрямую зависит от того, как быстро его с его пневмонией возьмут на ИВЛ, — говорит врач.