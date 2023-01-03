Пенсионер заживо сгорел в Нижнем Тагиле из-за прогрева перемерзающих труб

Звонок спасателям поступил 1 января в 9:04. Сообщалось о пожаре в микрорайоне Кирпичный, по улице Обороны горели дом на площади 130 кв. м. и надворные сооружения.
Предварительно известно, что в доме, где жила семья, в минусовые температуры замерзают пластиковые водопроводные трубы. Проживающий там пенсионер отогревал их техническим феном, — пояснили в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.
1 января во время этой процедуры в деревянном доме случился перегрев конструкций и произошло. Домочадцы успели выбраться через окно, а пожилой тагильчанин замешкался и не успел покинуть помещение.
В тушении частного дома приняли участие 12 представителей пожарного караула, 4 пожарных машины. Специалисты выясняют обстоятельства трагедии. Ущерб, причиненный огнем, устанавливается, сообщили в отделе.