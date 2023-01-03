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Пенсионер заживо сгорел в Нижнем Тагиле из-за прогрева перемерзающих труб

Сегодня, 05:40
ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО
В Нижнем Тагиле 1 января на улице Обороны в частном доме утром около 9 часов утра произошло возгорание. При тушении пожара спасатели обнаружили тело 72-летнего мужчины.

Звонок спасателям поступил 1 января в 9:04. Сообщалось о пожаре в микрорайоне Кирпичный, по улице Обороны горели дом на площади 130 кв. м. и надворные сооружения.

Предварительно известно, что в доме, где жила семья, в минусовые температуры замерзают пластиковые водопроводные трубы. Проживающий там пенсионер отогревал их техническим феном, — пояснили в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.
В пожаре в Нижнем Тагиле погиб пенсионерВ пожаре в Нижнем Тагиле погиб пенсионер
В пожаре в Нижнем Тагиле погиб пенсионерВ пожаре в Нижнем Тагиле погиб пенсионер
В пожаре в Нижнем Тагиле погиб пенсионерВ пожаре в Нижнем Тагиле погиб пенсионер
В пожаре в Нижнем Тагиле погиб пенсионер
Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО
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1 января во время этой процедуры в деревянном доме случился перегрев конструкций и произошло. Домочадцы успели выбраться через окно, а пожилой тагильчанин замешкался и не успел покинуть помещение.

В тушении частного дома приняли участие 12 представителей пожарного караула, 4 пожарных машины. Специалисты выясняют обстоятельства трагедии. Ущерб, причиненный огнем, устанавливается, сообщили в отделе.

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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Пожар#Происшествия#Эксклюзив#Смерть#Пенсионеры#Кирпичный
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