Полмиллиона перевела «сотрудникам» ЦБ жительница Тавды

На номер женщины поступил звонок. Неизвестная девушка представилась сотрудников Центробанка, которая пояснила, что персональные данные клиента скомпрометированы и для сохранности средств нужно их снять и положить на безопасный счет. После этого звонок был переведен на неизвестного мужчину. Он представился специалистом по безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.
Мошенник убедил женщину положить средства на указанный им счет. Свердловчанка пришла к банкомату и последовала действиям. Сумма ущерба составила 515 тысяч рублей. В полиции уже возбуждено дело по статье за мошенничество.
Напомним, ранее жительница Екатеринбурга перевела мошенникам 1,4 миллиона рублей. Аферисты выдавали свой фейковый сайт под инвестиционный проект «Газпрома».