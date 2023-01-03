Полмиллиона перевела «сотрудникам» ЦБ жительница Тавды

На номер женщины поступил звонок. Неизвестная девушка представилась сотрудников Центробанка, которая пояснила, что персональные данные клиента скомпрометированы и для сохранности средств нужно их снять и положить на безопасный счет. После этого звонок был переведен на неизвестного мужчину. Он представился специалистом по безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.