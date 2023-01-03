TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Полмиллиона перевела «сотрудникам» ЦБ жительница Тавды

Сегодня, 08:29
Фото: 1MI
Мошенникам, представившимся сотрудниками Центробанка, 515 тысяч рублей перевела жительница Тавды, Свердловская область. Об этом сообщили в МО МВД «Тавдинский».

На номер женщины поступил звонок. Неизвестная девушка представилась сотрудников Центробанка, которая пояснила, что персональные данные клиента скомпрометированы и для сохранности средств нужно их снять и положить на безопасный счет. После этого звонок был переведен на неизвестного мужчину. Он представился специалистом по безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мошенник убедил женщину положить средства на указанный им счет. Свердловчанка пришла к банкомату и последовала действиям. Сумма ущерба составила 515 тысяч рублей. В полиции уже возбуждено дело по статье за мошенничество.

Напомним, ранее жительница Екатеринбурга перевела мошенникам 1,4 миллиона рублей. Аферисты выдавали свой фейковый сайт под инвестиционный проект «Газпрома».

Экономист, фельдшер и инженер из Екатеринбурга за сутки отдали более 2 млн мошенникам
Узнать подробнее
Читайте также:
С карты экс-замглавы Росприроднадзора мошенники в Екатеринбурге украли 25 млн рублейМошенники пытаются грабить свердловчан с телефона поискового отряда «Прорыв»Тагильчане пожаловались на выбросы, а мошенники обманули мужчину на 659 тысяч рублей
#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Екатеринбург#Свердловская область#Мошенничество#Аферист#Обман#Полиция
Подпишитесь
Число фейерверков снизилось в новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:53
Инструкция для родителей. Ёлка, не гори: от чего травмируются дети в новогодние каникулы и как этого избежать
1 января 05:48
Одно авто на крыше второго: ДТП произошло 1 января на въезде в Нижний Тагил
1 января 17:49
Как будут работать поликлиники и больницы Нижнего Тагила в новогодние каникулы
31 декабря 2022, 06:13
214,3 млн выделено на ремонт школы № 32 в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:31
С новым 2023 годом, дорогие читатели TagilCity.ru!
31 декабря 2022, 06:56