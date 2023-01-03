Прохожие помогли улетевшему в кювет жителю поселка в Свердловской области

Они перевернули улетевшую машине, вытащили ее из кювета и доставили до автосервиса, сообщается в сообществе «Инцидент Екатеринбург».
По словам очевидца аварии, сам водитель серьезно не травмировался. На видео с места ЧП видно, как около десятка людей вручную переворачивают автомобиль, чтобы он вновь встал на колеса.
После они при помощи троса прикрепляют машину к другому автомобилю, чтобы вывезти ее из кювета и доставить до автосервиса. Видно, что у улетевшего в кювет авто сильно пострадало лобовое стекло.