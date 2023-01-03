TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Прохожие помогли улетевшему в кювет жителю поселка в Свердловской области

Сегодня, 14:38
Водителю, который улетел в кювет в поселке Логиново, оказали помощь неравнодушные граждане.

Они перевернули улетевшую машине, вытащили ее из кювета и доставили до автосервиса, сообщается в сообществе «Инцидент Екатеринбург».

По словам очевидца аварии, сам водитель серьезно не травмировался. На видео с места ЧП видно, как около десятка людей вручную переворачивают автомобиль, чтобы он вновь встал на колеса.

После они при помощи троса прикрепляют машину к другому автомобилю, чтобы вывезти ее из кювета и доставить до автосервиса. Видно, что у улетевшего в кювет авто сильно пострадало лобовое стекло.

12 млн рублей чуть не сгорели в новогоднюю ночь в ДТП в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Подросток и трое взрослых пострадали в массовом ДТП в Артемовском ГО5-летний ребенок погиб в ДТП на трассе «Пермь — Екатеринбург»Гибель фельдшера, смертельная свадьба и катание на капоте: громкие ДТП 2022 года
#Елена Озерова#ДТП#Новости УрФО#Кювет#Автомобиль#Помощь
Подпишитесь
Число фейерверков снизилось в новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:53
Космонавт Прокопьев из Екатеринбурга 15 раз за сутки встретил Новый год
Вчера, 17:01
5-летний ребенок погиб в ДТП на трассе «Пермь — Екатеринбург»
Сегодня, 08:32
12 млн рублей чуть не сгорели в новогоднюю ночь в ДТП в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:08
Особенности свиного гриппа в Свердловской области назвали врачи
Сегодня, 10:48
Аномальные холода придут в Свердловскую область
Сегодня, 11:11