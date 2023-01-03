Торопился на корпоратив: пьяный водитель спровоцировал ДТП в Нижнем Тагиле

Как пояснили в отделении пропаганды ГИБДД, столкновение произошло в 17 часов. 28-летний тагильчанин за рулем Daewoo Matiz ехал в сторону центра города. В какой-то момент он решил нарушить, выскочил на встречную полосу под запрещающий обгон знак и столкнулся с выезжающей с прилегающей территории Kia Rio. Женщина за рулем второй иномарки получился ушиб пальца кисти, после осмотра в медучреждении ее отпустили домой.