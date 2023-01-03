Торопился на корпоратив: пьяный водитель спровоцировал ДТП в Нижнем Тагиле

Как пояснили в отделении пропаганды ГИБДД, столкновение произошло в 17 часов. 28-летний тагильчанин за рулем Daewoo Matiz ехал в сторону центра города. В какой-то момент он решил нарушить, выскочил на встречную полосу под запрещающий обгон знак и столкнулся с выезжающей с прилегающей территории Kia Rio. Женщина за рулем второй иномарки получился ушиб пальца кисти, после осмотра в медучреждении ее отпустили домой.
Сотрудники дорожной полиции заметили у водителя Matiz признаки алкогольного опьянения.
Cотрудниками Госавтоинспекции был проведен осмотр места происшествия. У мужчины имелись явные признаки опьянения: неустойчивость позы, резкий запах алкоголя из рта, невнятная речь. Водитель отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения, после чего сотрудники составили на мужчину административный материал по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ, — рассказали в ГИБДД.
Водитель Matiz в свое оправдание пояснил, что торопился на корпоратив, поэтому поехал на обгон под запрещающий знак. Выезжающую с улицы Железнодорожная Kia он не видел. Женщина рассказала, что она выезжала на дорогу, когда водители других транспортных средств ее пропускали. В какой-то момент слева из-за автомобилей вылетел Matiz и произошло ДТП.
Известно, что спасатели Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила на место не выезжали.
Вызов был, но сказали, что наша помощь не нужна, — пояснил корреспонденту директор учреждения Сергей Коперкин.