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Торопился на корпоратив: пьяный водитель спровоцировал ДТП в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:22
Фото: Отделение пропаганды ГИБДД

В Нижнем Тагиле пьяный водитель врезался в иномарку

Вечером 3 января в Нижнем Тагиле у здания «Металлург Форума» по Красногвардейской, 61 случилось дорожно-транспортное происшествие по вине нетрезвого водителя.

Как пояснили в отделении пропаганды ГИБДД, столкновение произошло в 17 часов. 28-летний тагильчанин за рулем Daewoo Matiz ехал в сторону центра города. В какой-то момент он решил нарушить, выскочил на встречную полосу под запрещающий обгон знак и столкнулся с выезжающей с прилегающей территории Kia Rio. Женщина за рулем второй иномарки получился ушиб пальца кисти, после осмотра в медучреждении ее отпустили домой.

Авария из-за нетрезвого водителя произошла в Нижнем ТагилеАвария из-за нетрезвого водителя произошла в Нижнем Тагиле
Авария из-за нетрезвого водителя произошла в Нижнем ТагилеАвария из-за нетрезвого водителя произошла в Нижнем Тагиле
Авария из-за нетрезвого водителя произошла в Нижнем ТагилеАвария из-за нетрезвого водителя произошла в Нижнем Тагиле
Авария из-за нетрезвого водителя произошла в Нижнем ТагилеАвария из-за нетрезвого водителя произошла в Нижнем Тагиле
Авария из-за нетрезвого водителя произошла в Нижнем ТагилеАвария из-за нетрезвого водителя произошла в Нижнем Тагиле
Авария из-за нетрезвого водителя произошла в Нижнем Тагиле
Фото: Отделение пропаганды ГИБДД

Сотрудники дорожной полиции заметили у водителя Matiz признаки алкогольного опьянения.

Cотрудниками Госавтоинспекции был проведен осмотр места происшествия. У мужчины имелись явные признаки опьянения: неустойчивость позы, резкий запах алкоголя из рта, невнятная речь. Водитель отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения, после чего сотрудники составили на мужчину административный материал по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ, — рассказали в ГИБДД.

Водитель Matiz в свое оправдание пояснил, что торопился на корпоратив, поэтому поехал на обгон под запрещающий знак. Выезжающую с улицы Железнодорожная Kia он не видел. Женщина рассказала, что она выезжала на дорогу, когда водители других транспортных средств ее пропускали. В какой-то момент слева из-за автомобилей вылетел Matiz и произошло ДТП.

Видео: TagilCity.ru

Известно, что спасатели Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила на место не выезжали.

Вызов был, но сказали, что наша помощь не нужна, — пояснил корреспонденту директор учреждения Сергей Коперкин.
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