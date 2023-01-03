Участок обанкротившегося олигарха Валерия Язева выставлен на продажу в Екатеринбурге

Таким способом кредиторы хотят вернуть часть средств, которые в свое время поступали от них свердловскому экс-депутату. Напомним, Язев был депутатом Госдумы 19 лет, однако 7 лет назад он не пошел на переизбрание. С тех пор в компаниях олигарха начались проблемы.