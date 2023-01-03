Участок обанкротившегося олигарха Валерия Язева выставлен на продажу в Екатеринбурге

В декабре прошлого года два земельных участка, принадлежащих несостоятельному олигарху, появились на торгах. Один располагается в Подмосковье, другой — в свердловском поселке.
Площадь первого — 29 соток. Изначальная цена составляет 18,17 миллиона. Каждые три дня, согласно схеме продажи, он будет примерно на 610 тысяч рублей терять в стоимости, однако цена не может стать ниже 12 миллионов рублей, пишет E1.
На другом земельном участке, площадью 3200 кв.м., располагаются большая баня и водоем. Стоимость продажи изначально была 20,04 миллионов рублей. Раз в три дня объект будет терять 222 тысячи рублей в цене.
Таким способом кредиторы хотят вернуть часть средств, которые в свое время поступали от них свердловскому экс-депутату. Напомним, Язев был депутатом Госдумы 19 лет, однако 7 лет назад он не пошел на переизбрание. С тех пор в компаниях олигарха начались проблемы.