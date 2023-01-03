В Нижнем Тагиле троих мужчин сняли с поезда за распитие алкоголя и шум

Поезд следовал по направлению «Качканар-Екатеринбург». Полицейским тогда поступило сообщение о том, что на место необходимо их прибытие. На месте они задержали 32-летнего и 35-летнего мужчин, которые нарушали порядок. Они пили алкоголь, шумели, всячески мешали другим пассажирам и не реагировали на критику.
Нарушителей отвезли в отделение, где на них составили протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».
На следующий день, 2 января, полицейским пришлось снимать с поезда еще одного хулигана. Он ехал по направлению «Приобье-Екатеринбург». 54-летний житель Югорска пил алкоголь, шумел и не реагировал на замечания.
Мужчину также отвезли в отделение, где на него составили протокол по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ «Потребление алкоголя в запрещенных местах».