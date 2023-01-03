TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В Нижнем Тагиле троих мужчин сняли с поезда за распитие алкоголя и шум

Сегодня, 14:14
Фото: 1MI
Троих хулиганов полицейские сняли с поезда в Нижнем Тагиле. Также на них были составлены протоколы. ЧП произошли 1 и 2 января.

Поезд следовал по направлению «Качканар-Екатеринбург». Полицейским тогда поступило сообщение о том, что на место необходимо их прибытие. На месте они задержали 32-летнего и 35-летнего мужчин, которые нарушали порядок. Они пили алкоголь, шумели, всячески мешали другим пассажирам и не реагировали на критику.

Нарушителей отвезли в отделение, где на них составили протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

На следующий день, 2 января, полицейским пришлось снимать с поезда еще одного хулигана. Он ехал по направлению «Приобье-Екатеринбург». 54-летний житель Югорска пил алкоголь, шумел и не реагировал на замечания.

Мужчину также отвезли в отделение, где на него составили протокол по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ «Потребление алкоголя в запрещенных местах».

В Кирове с поезда сняли сбежавшую из дома девочку-подростка из Нижнего Тагила
Узнать подробнее
Читайте также:
В Красноуфимске экстренно сняли с поезда женщину с кровотечениемПассажира с огромной партией наркотиков сняла с поезда полиция в КрасноуфимскеЖителя Нижнего Тагила с наркотиками сняли с поезда Москва — Владивосток
#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Поезд#Алкоголь#Хулиганство#Протокол
Подпишитесь
Число фейерверков снизилось в новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:53
Инструкция для родителей. Ёлка, не гори: от чего травмируются дети в новогодние каникулы и как этого избежать
1 января 05:48
Одно авто на крыше второго: ДТП произошло 1 января на въезде в Нижний Тагил
1 января 17:49
Как будут работать поликлиники и больницы Нижнего Тагила в новогодние каникулы
31 декабря 2022, 06:13
214,3 млн выделено на ремонт школы № 32 в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:31
С новым 2023 годом, дорогие читатели TagilCity.ru!
31 декабря 2022, 06:56