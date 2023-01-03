Житель Тавды в новогоднюю ночь шел по трассе пешком в Тюмень

Помощь мужчине оказали полицейские из подразделения Госавтоинспекции полиции Тавды. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
31 декабря наряд ДПС патрулировал трассы Тавда - деревня Увал. Сотрудники заметили на автодороге мужчину, который шел пешком. Они остановились и пригласили мужчину сесть в машину, чтобы подвезти его до дома.
Сам гуляющий пояснил, что он живет в городе Урай, а 30 декабря его супруга и ребёнок уехали в Тюмень. С ними поехать он не мог, так как работал.
Он хотел на следующий день, 31 декабря, доехать до них на автобусе. Но касса на вокзале оказалась закрытой. Поэтому он решил дойти пешком и поймать попутку. Однако никто из проезжающих мимо машин не остановился.
Сотрудники ГАИ решили довезти мужчину до ближайшего населенного пункта, где заказать ему другое транспортное средство, направлявшееся в Тюмень. До наступления Нового года мужчина сумел добраться до родных.