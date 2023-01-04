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Автомагнитолу и запчасти украли из автомобиля у жителя Нижнего Тагила

Сегодня, 10:03
Фото: "Инцидент Нижний Тагил" ВКонтакте
В новогодние праздники на Смычке в Нижнем Тагиле автоворы вскрыли машину и похитили оттуда магнитолу и запчасти.

По словам пострадавшего, на улице Константина Пылаева орудует целая банда, которая совершает кражи из автомобилей. Сам он точно не может сказать, когда было совершено преступление, так как в новогодние праздники машиной не пользовался.

Сейчас пора салютов и петард, поэтому постоянно шум. Как никогда легко можно сделать свое темное дельце, — пишет подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.

Тагильчанин пояснил, что из-за злоумышленников лишился дорогой автомагнитолы. Кроме того, из машины вытащили еще и автомобильные детали. Потерпевший просит о помощи всех, кто был свидетелем происходящего. Он надеется, что действия воров попали на камеры видеорегистраторов.

Неизвестно, обращался ли пострадавший в полицию или только написал пост в соцсетях. В правоохранительных органах журналисту TagilCity.ru обещали прокомментировать ситуацию позднее.

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#Криминал#Эксклюзив#Нижний Тагил#Кража#Полиция#Автомобиль#Запчасти#Вор#Евгения Сафина
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