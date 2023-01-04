Автомагнитолу и запчасти украли из автомобиля у жителя Нижнего Тагила

По словам пострадавшего, на улице Константина Пылаева орудует целая банда, которая совершает кражи из автомобилей. Сам он точно не может сказать, когда было совершено преступление, так как в новогодние праздники машиной не пользовался.
Сейчас пора салютов и петард, поэтому постоянно шум. Как никогда легко можно сделать свое темное дельце, — пишет подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.
Тагильчанин пояснил, что из-за злоумышленников лишился дорогой автомагнитолы. Кроме того, из машины вытащили еще и автомобильные детали. Потерпевший просит о помощи всех, кто был свидетелем происходящего. Он надеется, что действия воров попали на камеры видеорегистраторов.
Неизвестно, обращался ли пострадавший в полицию или только написал пост в соцсетях. В правоохранительных органах журналисту TagilCity.ru обещали прокомментировать ситуацию позднее.