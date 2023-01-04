Из-за угрозы теракта в Екатеринбурге встали трамваи

По словам очевидцев, неизвестный оставил в вагоне электротранспорта рюкзак. Именно поэтому трамваи, ехавшие в сторону улицы Ленина, были остановлены. Друг за другом выстроились шесть вагонов.
На место происшествия приехала пожарная машина. Также пассажиры, которым пришлось покинуть трамваи, ждали прибытия сотрудников правоохранительных органов, сообщается в сообществе «Инцидент Екатеринбург» ВКонтакте.
Сейчас движение трамваев в Екатеринбурге уже восстановлено. Сообщения об опасности содержимого данного рюкзака не поступали.
Напомним, два жителя Нижнего Тагила были внесены во всероссийский реестр террористов или причастия к экстремистской деятельности. Один из них, уроженец Мариуполя, подозревается в подготовке теракта в одном из зданий Минобороны в городе. Он был задержан.