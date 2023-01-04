Из-за угрозы теракта в Екатеринбурге встали трамваи

Напомним, два жителя Нижнего Тагила были внесены во всероссийский реестр террористов или причастия к экстремистской деятельности. Один из них, уроженец Мариуполя, подозревается в подготовке теракта в одном из зданий Минобороны в городе. Он был задержан.