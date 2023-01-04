TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Из-за угрозы теракта в Екатеринбурге встали трамваи

Сегодня, 06:04
Фото: 1MI
Движение трамваев было парализовано 3 января в Екатеринбурге на улице Луначарского из-за угрозы террористического акта.

По словам очевидцев, неизвестный оставил в вагоне электротранспорта рюкзак. Именно поэтому трамваи, ехавшие в сторону улицы Ленина, были остановлены. Друг за другом выстроились шесть вагонов.

На место происшествия приехала пожарная машина. Также пассажиры, которым пришлось покинуть трамваи, ждали прибытия сотрудников правоохранительных органов, сообщается в сообществе «Инцидент Екатеринбург» ВКонтакте.

Сейчас движение трамваев в Екатеринбурге уже восстановлено. Сообщения об опасности содержимого данного рюкзака не поступали.

Напомним, два жителя Нижнего Тагила были внесены во всероссийский реестр террористов или причастия к экстремистской деятельности. Один из них, уроженец Мариуполя, подозревается в подготовке теракта в одном из зданий Минобороны в городе. Он был задержан.

Двоих жителей Нижнего Тагила внесли во всероссийский реестр террористов
Узнать подробнее
Читайте также:
Пьяный житель Нижнего Тагила ради шутки «заминировал» три кафеПод Нижним Тагилом три Олега пытались взорвать банкомат в «Магните»ФСБ показала видео задержания готовящего теракт жителя Екатеринбурга
#Евгения Сафина#Происшествия#Эксклюзив#Екатеринбург#Трамваи#Теракт#Движение#Остановка
Подпишитесь
Гибель фельдшера, смертельная свадьба и катание на капоте: громкие ДТП 2022 года
2 января 11:23
Медучреждения Нижнего Тагила приписывают пациентам липовые услуги
Сегодня, 08:18
Число фейерверков снизилось в новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле
2 января 10:53
12 млн рублей чуть не сгорели в новогоднюю ночь в ДТП в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:08
Особенности свиного гриппа в Свердловской области назвали врачи
Вчера, 10:48
Аномальные холода придут в Свердловскую область
Вчера, 11:11