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Как изменился Нижний Тагил в год 300-летнего юбилея

Сегодня, 10:07
Фото: Илья Колесов
Все объекты благоустройства, которые были реализованы и воплощены в Нижнем Тагиле в 2022 году, были приурочены к 300-летнему юбилею города, их сдавали постепенно. Стела трудовой доблести, мост через Тагильский пруд, обновленные парки, дворы и многое другое появилось в Нижнем Тагиле в юбилейный год.

День города в 2022 году праздновали три дня, с 12 по 14 августа. Основные значимые объекты были открыты в присутствии высоких гостей. На юбилей Нижнего Тагила прибыли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полпред УрФО Владимир Якушев, представитель помощника президента РФ Владимира Мединского и другие почетные гости.

Стела «Город трудовой доблести» открыта в Нижнем Тагиле

12 августа, в первый день празднования 300-летнего юбилея Нижнего Тагила, на Привокзальной площади была торжественно открыта стела «Город трудовой доблести». Теперь площадь носит точно такое же название. На мероприятие были приглашены ветераны, торжественно играл духовой оркестр. Присутствующие гости отметили большой вклад тагильчан в победе в Великой Отечественной войне.

Высота стелы составляет 17,22 метра, так как Нижний Тагил был основан в 1722 году. Стоимость объекта составила порядка 60 миллионов рублей. На пилонах расположились барельефы с кадрами из фильма «Город N» о военном производстве на заводах города.

«Сбылась мечта ветеранов»: стела «Город трудовой доблести» открыта в Нижнем Тагиле
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Движение на мосту через Тагильский пруд запущено в Нижнем Тагиле

12 августа в Нижнем Тагиле было запущено движение транспорта через Тагильский пруд. Строительство объекта, которого тагильчане ждали многие годы, обошлось в сумму более, чем 4,5 миллиарда рублей. В 2023 году мост будет полностью передан Нижнему Тагилу.

Мост с арками и подсветкой стал новой достопримечательностью города. Новая транспортная развязка соединила Старатель и Гальянку. Теперь из района в район можно добраться, минуя центр города. Также доехать на Вагонку стало намного проще. Специалисты прогнозируют, что новая развязка значительно снизит нагрузку на центральную часть Нижнего Тагила. В дальнейшем там планируется открыть пассажирские перевозки общественным транспортом.

Движение на мосту через Тагильский пруд запущено в Нижнем Тагиле
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Парк Металлургов на Тагилстрое преобразился в Нижнем Тагиле

В начале сентября состоялось торжественное открытие первого этапа благоустройства парка Металлургов в Нижнем Тагиле. На мероприятие пришли сотни тагильчан.

Благоустройство будет продолжено в 2023 году. В парке, который является излюбленным местом для прогулок местных жителей, появились пешеходные дорожки, скамейки, детские площадки. Кроме того, подрядчики привели в порядок фонтан, придав ему первозданный вид, а также входную группу в парк. А для любителей экстрима, была построена большая бетонная скейт-площадка.

Фонтан, аллеи и скейт-площадка: парк Металлургов открыт после реконструкции в Тагиле
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Двор на Ермака радует жителей Нижнего Тагила благоустройством

Осенью двор на улице Ермака был открыт после капитального ремонта. Большой вклад в реализацию проекта внесли местные жители. Для них был организован праздничный концерт, на мероприятие приехал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Масштабный ремонт увеличил количество парковочных мест для жильцов. Во дворе появились зоны отдыха, детские игровые площадки, спортивные тренажеры и даже арт-объект в виде ладошек.

Пчелка, ладошки и спортплощадка: новый двор на улице Ермака появился в Нижнем Тагиле
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Дом Окуджавы отремонтирован в Нижнем Тагиле

В конце октября 2022 года дом Булата Окуджавы распахнул двери для посетителей после капитального ремонта. Однако, дополнительное оснащение современным оборудованием запланировано еще и на следующий год.

Проект по масштабной реконструкции здания был реализован при помощи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Немалый вклад внесли специалисты центральной библиотеки Нижнего Тагила, которые помогали собирать экспонаты. На работы было выделено около 22 миллионов рублей, однако потребовались дополнительные средства из-за непредвиденных расходов.

Дом Окуджавы в Нижнем Тагиле распахнул свои двери после масштабной реконструкции
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Благоустройство лесопарковой зоны «Пихтовые горы» завершено в Нижнем Тагиле

В ноябре была окончена реконструкция лесопарковой зоны «Пихтовые горы» на Вагонке. На территории появились заасфальтированные и щебеночные дорожки и экологические тропы, детские площадки и игровые зоны. Украшением территории стал большой скейт-парк площадью более тысячи квадратных метров.

Стоимость работ составила более 145 миллионов рублей. В этом месте любят гулять жители Дзержинского района вместе с детьми. Во время строительства возникли сложности, связанные с гористой местностью, но подрядной организации «Тагилдорстрой» удалось сделать все, что было намечено проектом.

В Нижнем Тагиле завершили благоустройство лесопарковой зоны «Пихтовые горы»
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Тротуары и проезжая часть отремонтированы на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле

Капитальный ремонт двух участков дорог на Ленинградском проспекте закончился в 2022 году в Нижнем Тагиле. В процессе работ пришлось вносить изменения в проекте, так как дорога была построена достаточно давно.

Реализация проекта была осуществлена за счет федерального проекта «Безопасные качественные дороги». На Ленинградском проспекте появились восемь новых светофоров. Помимо этого, для пешеходов были оборудованы тротуары, которые ранее в некоторых местах отсутствовали.

В Нижнем Тагиле завершили капремонт двух участков дороги на Ленинградском проспекте
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Ремонт старейшей Демидовской поликлиники начат в Нижнем Тагиле

Несмотря на то, что на капитальный ремонт медучреждения, построенного в 1825 году, долго не могли найти подрядчика, работы начались в октябре 2022 года. Здание является объектом культурного наследия исторической значимости, на работы выделено 89,5 миллиона рублей.

Подрядчиком выступает компания из Екатеринбурга «Инвестпром». Сотрудники должны будут не только восстановить исторический облик здания, лепнину и фрески, но также обновить все коммунальные системы и привести медучреждение к современным требованиям Минздрава.

Ремонт Демидовской поликлиники в Нижнем Тагиле начнется в середине октября
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В Молодежном театре Нижнего Тагила начата масштабная реконструкция

В Молодежном театре на Вагонке начат капремонт. Объект подрядчики должны сдать уже в 2023 году. Однако из-за сложившейся экономической ситуации из контракта пришлось убрать дорогостоящее оборудование для сцены.

Несмотря на это, здание постройки 1937 года на улице Ильича, 37, уже ремонтируется. Помимо основного объекта, реконструируются и подсобные помещения. На ремонт было выделено 317,5 миллиона рублей. На данный момент прорабатываются варианты, чтобы финансирование для сценического оборудования было выделено уже в 2023 году. Тогда театр сможет принять зрителей Нижнего Тагила уже в следующем году.

Ремонт Молодежного театра в Тагиле оценила замминистра культуры Свердловской области
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Ремонт яслей № 20 в центре Нижнего Тагила планируется окончить в 2023 году

Реконструкцию здания 1947 года постройки, которое принимает малышей Нижнего Тагила, планируется окончить в 2023 году. Первый этап капитального ремонта уже окончен, общая стоимость работ составит порядка 20 миллионов рублей.

Дошкольное учреждение будет оборудовано новым современным оснащением. Посещать его смогут 80 детей от года до трех лет.

Ремонт яслей № 20 в Нижнем Тагиле планируется окончить в 2023 году
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Капитальный ремонт школы № 23 завершен в Нижнем Тагиле

В сентябре школа № 23 на Вые вновь распахнула двери для учащихся после капитальной реконструкции, работы продолжались в течение 1,5 лет. На мероприятие приехал замгубернатора Свердловской области Павел Креков. 

От постройки 1939 года остались только несущие стены, все остальное в здании было обновлено. Кроме того, образовательное учреждение оснастили новым современным оборудованием. На ремонт было выделено 224 миллиона рублей.

Школа № 23 в Тагиле открылась после ремонта. Показываем, как выглядит новое здание
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Ясли на улице Оплетина после капремонта приняли малышей в Нижнем Тагиле

В августе 2022 года был окончен капитальный ремонт детских яслей № 10 на улице Оплетина. Они были закрыты на реконструкцию в 2019 году. Теперь дошкольное учреждение могут посещать 60 детей от одного до трех лет.

Также в Нижнем Тагиле планируется строительство пяти новых детских садов. Один из них будет расположен на месте бывшей воинской части на улице Фрунзе.

Старейшие ясли Нижнего Тагила открылись после капитального ремонта
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Универсальная спортплощадка открыта у школы № 9 на Вагонке в Нижнем Тагиле

Новый современный стадион был построен между школами № 9 и № 35. Реализация проекта обошлась в 27 миллионов рублей. На месте пустыря появились футбольное поле, тренажеры, новое освещение. Теперь там можно не только заниматься спортом, но и сдавать нормы ГТО.

Новый стадион для двух школ торжественно открыл мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев
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Ремонт ГДДЮТ в Нижнем Тагиле близится к концу

Реконструкция городского дворца детского и юношеского творчества будет полностью окончена в 2023 году, однако основные работы уже завершены. Готовы основные холлы, в спортивном зале построен современный скалодром. А в концертном зале перед новым годом для родителей кружковцев и представителей администрации города провели презентацию возможностей технического оборудования и экскурсию по зданию.

Предновогодняя презентация состоялась в ГДДЮТ Нижнего Тагила
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9 участков были отремонтированы в Нижнем Тагиле по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

180 тысяч квадратных метров дорог отремонтировали дорожники в рамках нацпроекта БКД в 2022 году в Нижнем Тагиле. На это было заложено 606,3 миллиона рублей. Все объекты были сданы в начале ноября. Последним из них стала дорога до поселка Ольховка.
 
Кроме того, вне средств нацпроекта было обновлено дорожное покрытие на транспортной развязке в районе улицы Товарный двор у железнодорожного вокзала и часть Исинского тракта, который находится на территории Нижнего Тагила.  
В Нижнем Тагиле в 2022 году отремонтировали 15 км дорог за 607 млн рублей
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Три двора будут благоустроены в Нижнем Тагиле в 2023 году

Три дворовых территории ожидает реконструкция и благоустройство в 2023 году. Это дворы на улицах Зари, 99, Дружинина, 39 и Выйская, 54, 56, 58. Тагильчане проявили большую активность, чтобы попасть в программу по софинансированию. 

При отборе представители администрации города руководствовались определенными критериями. Например, учитывались границы земельных участков, доступность дворов для маломобильных граждан и другие.

Выбраны три двора для благоустройства в 2023 году в Нижнем Тагиле
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Капитальный ремонт школы №32 начнется в 2023 году в Нижнем Тагиле

Капремонт шкалы № 32 на улице Кара Маркса начнется в январе 2023 года и должен быть окончен до 15 декабря. Сейчас администрация города ищет подрядчика на выполнение работ. Сумма контракта составляет 214,3 миллиона рублей.

На время реконструкции школьники будут учиться в трех соседних образовательных учреждениях. Здание уже готово к ремонту, оттуда вывезли мебель и оборудование. 

214,3 млн выделено на ремонт школы № 32 в Нижнем Тагиле
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Реконструкция плотины у Горсовета планируется в Нижнем Тагиле

Проект реконструкции плотины на улице Челюскинцев будет создан в Нижнем Тагиле. На эти цели уже выделен миллиард рублей из областного бюджета, но эта сумма предварительная. Плотину планируется сделать частью туркластера и проводить на старом Демидовском заводе экскурсии. Здание заводоуправления также ждет ремонт.
На реконструкцию плотины на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле выделен миллиард рублей
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Нижне-Выйский сквер будет благоустроен на набережной пруда в Нижнем Тагиле

Лидером голосования по объектам благоустройства общественных территорий в 2023 году стал Нижне-Выйский сквер. За него проголосовало более 30 тысяч тагильчан. Немного меньше жителей города выбрали оборудование пешего маршрута на Черноисточинском шоссе.
 
Работы в сквере начнутся весной, после того, как будет определен подрядчик, который займется реконструкцией.
Определен лидер народного голосования за благоустройство Нижнего Тагила на 2023 год
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#Евгения Сафина#Город#Эксклюзив#Нижний Тагил#Благоустройство#Дворы#Стела#Мост#Дороги
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