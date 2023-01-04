Как изменился Нижний Тагил в год 300-летнего юбилея

День города в 2022 году праздновали три дня, с 12 по 14 августа. Основные значимые объекты были открыты в присутствии высоких гостей. На юбилей Нижнего Тагила прибыли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полпред УрФО Владимир Якушев, представитель помощника президента РФ Владимира Мединского и другие почетные гости.
12 августа, в первый день празднования 300-летнего юбилея Нижнего Тагила, на Привокзальной площади была торжественно открыта стела «Город трудовой доблести». Теперь площадь носит точно такое же название. На мероприятие были приглашены ветераны, торжественно играл духовой оркестр. Присутствующие гости отметили большой вклад тагильчан в победе в Великой Отечественной войне.
Высота стелы составляет 17,22 метра, так как Нижний Тагил был основан в 1722 году. Стоимость объекта составила порядка 60 миллионов рублей. На пилонах расположились барельефы с кадрами из фильма «Город N» о военном производстве на заводах города.
12 августа в Нижнем Тагиле было запущено движение транспорта через Тагильский пруд. Строительство объекта, которого тагильчане ждали многие годы, обошлось в сумму более, чем 4,5 миллиарда рублей. В 2023 году мост будет полностью передан Нижнему Тагилу.
Мост с арками и подсветкой стал новой достопримечательностью города. Новая транспортная развязка соединила Старатель и Гальянку. Теперь из района в район можно добраться, минуя центр города. Также доехать на Вагонку стало намного проще. Специалисты прогнозируют, что новая развязка значительно снизит нагрузку на центральную часть Нижнего Тагила. В дальнейшем там планируется открыть пассажирские перевозки общественным транспортом.
В начале сентября состоялось торжественное открытие первого этапа благоустройства парка Металлургов в Нижнем Тагиле. На мероприятие пришли сотни тагильчан.
Благоустройство будет продолжено в 2023 году. В парке, который является излюбленным местом для прогулок местных жителей, появились пешеходные дорожки, скамейки, детские площадки. Кроме того, подрядчики привели в порядок фонтан, придав ему первозданный вид, а также входную группу в парк. А для любителей экстрима, была построена большая бетонная скейт-площадка.
Осенью двор на улице Ермака был открыт после капитального ремонта. Большой вклад в реализацию проекта внесли местные жители. Для них был организован праздничный концерт, на мероприятие приехал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Масштабный ремонт увеличил количество парковочных мест для жильцов. Во дворе появились зоны отдыха, детские игровые площадки, спортивные тренажеры и даже арт-объект в виде ладошек.
В конце октября 2022 года дом Булата Окуджавы распахнул двери для посетителей после капитального ремонта. Однако, дополнительное оснащение современным оборудованием запланировано еще и на следующий год.
Проект по масштабной реконструкции здания был реализован при помощи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Немалый вклад внесли специалисты центральной библиотеки Нижнего Тагила, которые помогали собирать экспонаты. На работы было выделено около 22 миллионов рублей, однако потребовались дополнительные средства из-за непредвиденных расходов.
В ноябре была окончена реконструкция лесопарковой зоны «Пихтовые горы» на Вагонке. На территории появились заасфальтированные и щебеночные дорожки и экологические тропы, детские площадки и игровые зоны. Украшением территории стал большой скейт-парк площадью более тысячи квадратных метров.
Стоимость работ составила более 145 миллионов рублей. В этом месте любят гулять жители Дзержинского района вместе с детьми. Во время строительства возникли сложности, связанные с гористой местностью, но подрядной организации «Тагилдорстрой» удалось сделать все, что было намечено проектом.
Капитальный ремонт двух участков дорог на Ленинградском проспекте закончился в 2022 году в Нижнем Тагиле. В процессе работ пришлось вносить изменения в проекте, так как дорога была построена достаточно давно.
Реализация проекта была осуществлена за счет федерального проекта «Безопасные качественные дороги». На Ленинградском проспекте появились восемь новых светофоров. Помимо этого, для пешеходов были оборудованы тротуары, которые ранее в некоторых местах отсутствовали.
Несмотря на то, что на капитальный ремонт медучреждения, построенного в 1825 году, долго не могли найти подрядчика, работы начались в октябре 2022 года. Здание является объектом культурного наследия исторической значимости, на работы выделено 89,5 миллиона рублей.
Подрядчиком выступает компания из Екатеринбурга «Инвестпром». Сотрудники должны будут не только восстановить исторический облик здания, лепнину и фрески, но также обновить все коммунальные системы и привести медучреждение к современным требованиям Минздрава.
В Молодежном театре на Вагонке начат капремонт. Объект подрядчики должны сдать уже в 2023 году. Однако из-за сложившейся экономической ситуации из контракта пришлось убрать дорогостоящее оборудование для сцены.
Несмотря на это, здание постройки 1937 года на улице Ильича, 37, уже ремонтируется. Помимо основного объекта, реконструируются и подсобные помещения. На ремонт было выделено 317,5 миллиона рублей. На данный момент прорабатываются варианты, чтобы финансирование для сценического оборудования было выделено уже в 2023 году. Тогда театр сможет принять зрителей Нижнего Тагила уже в следующем году.
Реконструкцию здания 1947 года постройки, которое принимает малышей Нижнего Тагила, планируется окончить в 2023 году. Первый этап капитального ремонта уже окончен, общая стоимость работ составит порядка 20 миллионов рублей.
Дошкольное учреждение будет оборудовано новым современным оснащением. Посещать его смогут 80 детей от года до трех лет.
В сентябре школа № 23 на Вые вновь распахнула двери для учащихся после капитальной реконструкции, работы продолжались в течение 1,5 лет. На мероприятие приехал замгубернатора Свердловской области Павел Креков.
От постройки 1939 года остались только несущие стены, все остальное в здании было обновлено. Кроме того, образовательное учреждение оснастили новым современным оборудованием. На ремонт было выделено 224 миллиона рублей.
В августе 2022 года был окончен капитальный ремонт детских яслей № 10 на улице Оплетина. Они были закрыты на реконструкцию в 2019 году. Теперь дошкольное учреждение могут посещать 60 детей от одного до трех лет.
Также в Нижнем Тагиле планируется строительство пяти новых детских садов. Один из них будет расположен на месте бывшей воинской части на улице Фрунзе.
Новый современный стадион был построен между школами № 9 и № 35. Реализация проекта обошлась в 27 миллионов рублей. На месте пустыря появились футбольное поле, тренажеры, новое освещение. Теперь там можно не только заниматься спортом, но и сдавать нормы ГТО.
Реконструкция городского дворца детского и юношеского творчества будет полностью окончена в 2023 году, однако основные работы уже завершены. Готовы основные холлы, в спортивном зале построен современный скалодром. А в концертном зале перед новым годом для родителей кружковцев и представителей администрации города провели презентацию возможностей технического оборудования и экскурсию по зданию.
При отборе представители администрации города руководствовались определенными критериями. Например, учитывались границы земельных участков, доступность дворов для маломобильных граждан и другие.
Капремонт шкалы № 32 на улице Кара Маркса начнется в январе 2023 года и должен быть окончен до 15 декабря. Сейчас администрация города ищет подрядчика на выполнение работ. Сумма контракта составляет 214,3 миллиона рублей.
На время реконструкции школьники будут учиться в трех соседних образовательных учреждениях. Здание уже готово к ремонту, оттуда вывезли мебель и оборудование.