Как изменился Нижний Тагил в год 300-летнего юбилея

180 тысяч квадратных метров дорог отремонтировали дорожники в рамках нацпроекта БКД в 2022 году в Нижнем Тагиле. На это было заложено 606,3 миллиона рублей. Все объекты были сданы в начале ноября. Последним из них стала дорога до поселка Ольховка.

Кроме того, вне средств нацпроекта было обновлено дорожное покрытие на транспортной развязке в районе улицы Товарный двор у железнодорожного вокзала и часть Исинского тракта, который находится на территории Нижнего Тагила.