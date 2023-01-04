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Кусок перил обрушился на Горбатом мосту в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:04
Фото: 1MI
Очевидец рассказал об обрушении сегмента перил на Горбатом мосту. Инцидент случился 4 января в Нижнем Тагиле.

Со слов тагильчанина, момент обрушения он застал лично во время прогулки. На его глазах «отвалился целый пролет моста». Часть конструкции упала вниз.

Хорошо еще, что внизу никто в этот момент не находился и никого не пришибло, а то там ведь и дети ползают, — пишет очевидец в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
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Мужчина не знает, куда обращаться. Он просит, чтобы опасный участок оградили специальными сигнальными символами для того, чтобы никто из пешеходов не пострадал. Житель Нижнего Тагила считает, что сейчас особенно опасное время из-за того, что по городу ходит много пьяный людей. Тагильчанин надеется на скорую реакцию ответственных ведомств.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Происшествия#Мост#Обрушение#Очевидцы
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