Кусок перил обрушился на Горбатом мосту в Нижнем Тагиле

Мужчина не знает, куда обращаться. Он просит, чтобы опасный участок оградили специальными сигнальными символами для того, чтобы никто из пешеходов не пострадал. Житель Нижнего Тагила считает, что сейчас особенно опасное время из-за того, что по городу ходит много пьяный людей. Тагильчанин надеется на скорую реакцию ответственных ведомств.