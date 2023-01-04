Медучреждения Нижнего Тагила приписывают пациентам липовые услуги

Медицинские учреждения Нижнего Тагила приписывают горожанам услуги, которыми те не пользовались. Таким образом больницы и поликлиники могут получать деньги от страховых компаний за посещения врачей и вызовы на дом, которых по факту не было.

Несколько тагильчан обнаружили у себя в списке оказанных медицинских услуг виды помощи, которыми на самом деле не пользовались. Такую выписку можно сделать на сайте Госуслуг в разделе «Здоровье». Заказал выписку. Это просто жесть, я не понимаю, когда я работаю, если всегда в поликлинике? Ко мне еженедельно скорая приезжает, — написал в соцсетях тагильчанин Максим Жаров, который числится в поликлинике на Тагилстрое. Раздел, где можно посмотреть сведения об оказанных медуслугах Фото: Скрин с сайта Госуслуг Медицинские услуги в государственных больницах и поликлиниках оплачиваются страховыми компаниями, в которых тагильчане оформляли полис. Таким образом учреждения могут получать оплату за помощь, которая фактически не требовалась и не оказывалась. За этот год мне приписали два лишних посещения УЗИ и четыре вызова врача на дом в поликлинике на Новострое. При чем два из них в летнее время, когда меня даже в Тагиле не было. На месяц уезжала в другой город к родственникам и там тоже медуслугами не пользовалась, — поделилась с редакцией TagilCity.ru жительница Нижнего Тагила Юлия. Другая тагильчанка рассказала, что обращалась в поликлинику только с симптомами ОРВИ, а перечне услуг у нее есть и посещения узких специалистов: Вот и я с остеохондрозом прописалась в поликлинике, хотя обращалась только с простудой. Многочасовые очереди: заболеваемость растет у детей и взрослых в Нижнем Тагиле Узнать подробнее В случае обнаружения подобного несоответствия стоит обратиться в страховую компанию, где был получен медицинский полис. Разбираться в ситуации будет именно она. После получения сообщения от пациента о приписанной услуге страховая компания направляет в адрес медучреждения письмо. В ответ поликлиника или больница должна будет в любом случае объяснить ситуацию, даже если счета на услугу выставлено не было. Часто бывают технические ошибки, но бывают и действительно приписки. В последнем случае страховая составляет акт об отказе в оплате медицинской помощи и выставляет штраф за предоставление ложных сведений, — пояснили TagilCity.ru в одной из страховых компаний. Читайте также: Из-за роста заболеваемости прием детей до года отменен в поликлиниках Нижнего Тагила Поликлиника в Нижнем Тагиле проводит проверку из-за падения пациентки Женщина сломала титановое колено на тротуаре у поликлиники № 4 в Нижнем Тагиле В Нижнем Тагиле в поликлинике на Тагилстрое появится электронная очередь