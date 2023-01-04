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Облако идет прямо на нас: тагильчане жалуются на выбросы в Алтайском микрорайоне

Сегодня, 08:13
Фото: TagilCity.ru

Выбросы накрыли микрорайон в Нижнем Тагиле 4 января

Жители Дзержинского района Нижнего Тагила жалуются на выбросы. По их словам, с вечера 3 января в Алтайском микрорайоне было нечем дышать.

Сегодня, 4 января, жители Вагонки говорят об «облаке» выбросов с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК, идущем прямо на жилые дома. 

Небо красное, вечером вчера воняло страшно, сегодня идёт облако прям на нас, — сообщают редакции TagilCity.ru жители Дзержинского района Нижнего Тагила.
Жители Дзержинского района Нижнего Тагила жалуются на выбросыЖители Дзержинского района Нижнего Тагила жалуются на выбросы
Жители Дзержинского района Нижнего Тагила жалуются на выбросыЖители Дзержинского района Нижнего Тагила жалуются на выбросы
Жители Дзержинского района Нижнего Тагила жалуются на выбросыЖители Дзержинского района Нижнего Тагила жалуются на выбросы
Жители Дзержинского района Нижнего Тагила жалуются на выбросы
Фото: TagilCity.ru

Добавим, что ФГБУ «Уральское УГМС» не объявляло предупреждение об атмосферном загрязнении. В настоящее время действует только метеорологическое предупреждение об аномального низких температурах. Однако по информации ведомства, в конце 2022 года в Нижнем Тагиле было отмечено повышение концентрации оксида азота, превышение составило 2,3 ПДК.

Шесть дней в ноябре в воздухе Нижнего Тагила были превышения выбросов
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Напомним, ЕВРАЗ НТМК запустил новую установку охлаждения коксового газа. По заверению представителей предприятия, система снизит выбросы на 176 тонн в год. Тем не менее, это всего лишь 0,27% от общего количества выбросов ЕВРАЗ НТМК — 65,8 тысячи тонн в год.

Новая установка охлаждения газа на ЕВРАЗ НТМК снизит выбросы в Тагиле только на 0,27%
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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Экология#Эксклюзив#Выбросы#Загрязнение воздуха#Загрязнения#Алтайский микрорайон#Дзержинский район
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