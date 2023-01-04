Облако идет прямо на нас: тагильчане жалуются на выбросы в Алтайском микрорайоне

Добавим, что ФГБУ «Уральское УГМС» не объявляло предупреждение об атмосферном загрязнении. В настоящее время действует только метеорологическое предупреждение об аномального низких температурах. Однако по информации ведомства, в конце 2022 года в Нижнем Тагиле было отмечено повышение концентрации оксида азота, превышение составило 2,3 ПДК.