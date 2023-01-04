Облако идет прямо на нас: тагильчане жалуются на выбросы в Алтайском микрорайоне

Сегодня, 4 января, жители Вагонки говорят об «облаке» выбросов с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК, идущем прямо на жилые дома.
Небо красное, вечером вчера воняло страшно, сегодня идёт облако прям на нас, — сообщают редакции TagilCity.ru жители Дзержинского района Нижнего Тагила.
Добавим, что ФГБУ «Уральское УГМС» не объявляло предупреждение об атмосферном загрязнении. В настоящее время действует только метеорологическое предупреждение об аномального низких температурах. Однако по информации ведомства, в конце 2022 года в Нижнем Тагиле было отмечено повышение концентрации оксида азота, превышение составило 2,3 ПДК.
Напомним, ЕВРАЗ НТМК запустил новую установку охлаждения коксового газа. По заверению представителей предприятия, система снизит выбросы на 176 тонн в год. Тем не менее, это всего лишь 0,27% от общего количества выбросов ЕВРАЗ НТМК — 65,8 тысячи тонн в год.