Пинал по голове и телу: пьяный дебошир избил мужчину на Вагонке в Нижнем Тагиле

Сначала мужчина стал толкать своего оппонента, а когда тот попытался убежать — догнал его и повалил на землю. Затем он стал наносить ему удары руками и ногами в различные области туловища и лица. При этом очевидцы не стали вмешиваться в драку и снимали происходящее на телефон. Они отметили, что мужчины были пьяны. Кадрами видеозаписи, опубликованной в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте, заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.