TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Пинал по голове и телу: пьяный дебошир избил мужчину на Вагонке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:56
Фото: 1MI

Пьяный мужчина избил прохожего на улице Нижнего Тагила

Драка произошла днем 1 января у бара «Континент» на Вагонке в Нижнем Тагиле. Пьяный дебошир напал на прохожего и избил его ногами по голове и телу.

Сначала мужчина стал толкать своего оппонента, а когда тот попытался убежать — догнал его и повалил на землю. Затем он стал наносить ему удары руками и ногами в различные области туловища и лица. При этом очевидцы не стали вмешиваться в драку и снимали происходящее на телефон. Они отметили, что мужчины были пьяны. Кадрами видеозаписи, опубликованной в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте, заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

По данному факту в отделе полиции 17 МУ МВД России Нижнетагильское проводится проверка. Участники потасовки установлены, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ведомства.
Четыре мужчины до смерти избили двух приятелей в Верхней Пышме
Узнать подробнее
Читайте также:
Мобилизованный до смерти избил своего командира в Челябинской областиВ Березовском мужчину избили и выбросили из окнаИзбивший девушку на заправке в Нижнем Тагиле мужчина задержан
#Евгения Сафина#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил#Полиция#Избиение#Драка#Мужчины
Подпишитесь
Гибель фельдшера, смертельная свадьба и катание на капоте: громкие ДТП 2022 года
2 января 11:23
Медучреждения Нижнего Тагила приписывают пациентам липовые услуги
Сегодня, 08:18
Число фейерверков снизилось в новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле
2 января 10:53
12 млн рублей чуть не сгорели в новогоднюю ночь в ДТП в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:08
Особенности свиного гриппа в Свердловской области назвали врачи
Вчера, 10:48
Аномальные холода придут в Свердловскую область
Вчера, 11:11