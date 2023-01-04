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Почти 4500 семей наградили знаком отличия «Совет да любовь» в Свердловской области

Сегодня, 17:36
Фото: Светлана К.
4499 семьям из Свердловской области вручили медали «Совет да любовь» в 2022 году за крепкую семью и появление на свет 1-го или нескольких детей. Знаки отличия выдавало областное правительство. Также награжденные муж и жена получили по 5000 рублей на одного человека.

Награда представляет собой звезду с восьмью концами и покрытыми позолотой лучами, выходящими из центра медали. В основании восьмиугольника — 4 гранатовых яблока. На обороте знака отличия выпуклыми буквами написано: «СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ», сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

Фото: Наталья Ш.
Семейные пары из Нижнего Тагила получат знаки отличия «Совет да любовь»
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Жители Нижнего Тагила также получили награды от правительства региона. Сразу три семьи рассказали о получении знака отличия в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Сходила, узнала, что надо. Когда 50 лет брака настало, привела родителей с копией документов. Проверяют долго. Подали в июне, а выплату получили и медаль в сентябре, — описала процедуру получения награды жительница Нижнего Тагила Наталья Ш.

Среди важных деталей получения госнаграды тагильчанки отметили отсутствие судимости у детей и родителей.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Город#Награда#Семьи#Медали
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