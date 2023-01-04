Почти 4500 семей наградили знаком отличия «Совет да любовь» в Свердловской области

Награда представляет собой звезду с восьмью концами и покрытыми позолотой лучами, выходящими из центра медали. В основании восьмиугольника — 4 гранатовых яблока. На обороте знака отличия выпуклыми буквами написано: «СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ», сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.
Жители Нижнего Тагила также получили награды от правительства региона. Сразу три семьи рассказали о получении знака отличия в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Сходила, узнала, что надо. Когда 50 лет брака настало, привела родителей с копией документов. Проверяют долго. Подали в июне, а выплату получили и медаль в сентябре, — описала процедуру получения награды жительница Нижнего Тагила Наталья Ш.
Среди важных деталей получения госнаграды тагильчанки отметили отсутствие судимости у детей и родителей.