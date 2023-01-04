Полицейские пришли к неблагополучным семьям из Нижнего Тагила и напомнили о важном

Подполковник правоохранительных органов Анжела Сухорукова и участковый ОП № 20 пришли в одну из семей Нижнего Тагила, в которой ребенок взят под шефство соответствующего ведомства. Полицейские подарили юному тагильчанину сладкий подарок, подготовленный прокуратурой Тагилстроевского района и комиссией по делам несовершеннолетних. Позже сотрудники МУ МВД «Нижнетагильское» провели разговор о безопасности в темное время суток, о правильном посещении ледового городка, о действиях при угрозе жизни и здоровью и других нужных правилах.
Полицейские Нижнего Тагила напоминают родителям о недопустимости злоупотребления алкоголем и необходимости контролировать детей, а несовершеннолетним тагильчанам — о том, что ночью нельзя находиться в общественных местах без присмотра взрослых.